Jennifer Lopez s'offre une escapade seule en Italie, en pleine rumeur de divorce avec Ben Affleck

Jennifer Lopez a pris le large cette semaine pour une escapade en Italie, sans son époux Ben Affleck.

Besoin d’air ? Alors que Jennifer Lopez et Ben Affleck font face à des rumeurs de divorce persistantes, la chanteuse est partie seule en voyage en Italie, rapporte la presse people américaine. L’artiste de 54 ans a en effet été photographiée mardi 18 juin à bord d’un bateau de plaisance sous le soleil italien. Selon la presse people, Ben Affleck n’a fait aucune apparition durant ce séjour, que la chanteuse semble plutôt avoir partagé avec des amies, apparaissant tout sourire sur les clichés.

