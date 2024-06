Madonna : la plainte contre la chanteuse pour ses retards sur scène a été abandonnée sans accord entre les deux parties

Le recours collectif contre Madonna, pour avoir commencé un concert avec deux heures de retard, a été abandonné par les plaignants sans règlement entre les deux parties.

Poursuivie pour avoir commencé ses concerts en décembre 2023 avec deux heures de retard lors de sa tournée «Celebration World Tour», l'action en justice contre Madonna a été abandonnée sans accord, a rapporté TMZ le mercredi 19 juin.

Le 17 janvier, Michael Fellows et Jason Alvarez ont déposé une action collective contre la pop star, affirmant qu'elle avait débuté son concert à Brooklyn (États-Unis) le 13 décembre, initialement prévu pour 20h30, seulement entre 22h45 et 23h00. Ils ont dénoncé un comportement inacceptable, ainsi que des pratiques commerciales déloyales et/ou trompeuses de la part de Madonna, du promoteur Live Nation et de la salle.

Les plaignants ont délibérément abandonné leur poursuite avec préjudice, suggérant ainsi qu'un accord avait été conclu entre les parties. Toutefois, la chanteuse et l'avocat de Live Nation, Jeff Warshafsky, ont précisé dans une lettre le 19 juin que le rejet «n'était le résultat d'aucun règlement».

Une autre plainte toujours en cours

«Les défendeurs estiment que cette action était un procès frivole destiné à les obliger à engager des frais de justice. Les plaignants ont maintenant abandonné cette action lorsqu'il est devenu clair que cette approche n'aboutirait pas à un règlement et qu'ils devraient s'opposer à la motion des défendeurs visant à rejeter la plainte modifiée», peut-on lire dans la lettre de l'avocat.

En outre, l'équipe juridique a noté que les «défendeurs se réservent le droit de demander des sanctions, des honoraires d'avocats et des frais», en raison de la fausse «notification de règlement» des plaignants, que la Cour a annulée le 10 juin.

65 year old Madonna performs vulgar explicit act on stage during her Rio de Janeiro concert, attended by 1.6 million people- including children. pic.twitter.com/sZjgtHjnaL — Oli London (@OliLondonTV) May 5, 2024

Cependant, Madonna est actuellement confrontée à une autre plainte déposée par un autre fan, Justen Lipeles, le 30 mai, accusant la star d'avoir exposé les spectateurs à de «la pornographie sans avertissement», notamment en simulant des actes sexuels avec des femmes nues sur scène lors de ses spectacles.

Madonna n'a pas fait de déclaration publique concernant la plainte de Justen Lipeles.