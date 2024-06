«Travailler avec mon père a été un moment inoubliable» : le fils de Kevin Costner, Haye Logan, revient sur le tournage de «Horizon : une saga américaine»

Le fils de Kevin Costner, Hayes Logan, s'est exprimé sur ses débuts au cinéma dans le film de son père, «Horizon : une saga américaine», qui sera en salle en France le 3 juillet.

La relève est assurée. Lors d'une interview accordée à People le mercredi 19 juin, Hayes Logan Costner, le fils de Kevin Costner, est revenu sur le tournage de la première partie du western en quatre volets «Horizon : une saga américaine», réalisée par son père, dans lequel il a joué le rôle de Nathaniel Kittredge.

Le cinéma dans le sang

«C'était palpitant et exaltant de tourner avec autant d'action, je veux dire de grosse action, autour de moi. Des gens qui courent, du verre qui se brise, des coups de feu et toute cette agitation ! C'était une montée d'adrénaline, c'est sûr. C'était la meilleure façon de nous rapprocher autour d'un sujet que nous aimons tous les deux, et de créer des souvenirs inoubliables. Travailler avec mon père a été un moment inoubliable», s'est extasié le comédien en herbe, dont le personnage de Hayes Ellison, interprété par son père, a été nommé en son honneur.

«Je savais qu'il ne resterait pas très longtemps dans la nature et que je ne l'aurais pas enfermé à cet âge pour le reste de ma vie, mais maintenant je suis enfermé avec lui pour toujours. Je voulais qu'il soit proche de moi. Il s'en sort parfaitement dans le film. Il est tellement beau», a expliqué Kevin Costner.

La star de «Yellowstone» souhaitait également confier le rôle d'Elizabeth à sa fille Grace Avery, âgée de 14 ans, mais celle-ci a préféré mener une vie d'enfant normale, refusant de quitter ses amis ou son école. «Il y a des enfants qui tueraient pour faire ça, mais elle se connaît elle-même. C'était une lutte, elle pleurait et ne voulait pas me blesser», a confié le père de sept enfants.

Toutefois, son fils Joe Tedrick, qui a précédemment joué de petits rôles dans les films de son père, comme «Tin Cup» (1996) et «The Postman» (1997), devrait incarner un personnage mystérieux dans le troisième volet d'«Horizon».

Kevin Costner acclamé au Festival de Cannes

Aux côtés de ses frères et sœurs, Hayes Logan a assisté à la standing ovation de sept minutes du film épique, qui se déroule avant et après la guerre de Sécession, lors du Festival de Cannes le 19 mai.

«Le meilleur moment de ma présence à Cannes avec ma famille a été de voir le travail acharné de mon père prendre vie dans la salle de cinéma. Voir la réaction émotionnelle de mon père, entendre et sentir le public l'applaudir, la standing ovation, tout cela m'a fait chaud au cœur de voir tout le monde apprécier le temps et l'amour qu'il a consacrés à ce film», a-t-il expliqué.

Le premier chapitre est prévu pour sortir en salles aux États-Unis le 28 juin, et le deuxième chapitre est attendu le 16 août.