Travis Scott : le rappeur arrêté à Miami Beach pour trouble à l'ordre publique et ivresse publique

Le rappeur Travis Scott a été arrêté ce jeudi 20 juin par la police de Miami Beach (Etats-Unis), pour trouble à l'ordre public alors qu'il était alcoolisé.

La police de Miami Beach (États-Unis) a annoncé l'arrestation de Travis Scott dans la matinée du jeudi 20 juin, pour trouble à l'ordre publique et ivresse publique.

Selon la déclaration sous serment, la police a été appelée sur un quai jeudi matin pour répondre à un signalement de personnes se battant sur un yacht. À son arrivée, Travis Scott, sentant fortement l'alcool, se trouvait à bord d'une location et hurlait sur les occupants.

BREAKING: Travis Scott has been arrested for disorderly intoxication and trespassing in Miami, according to police. pic.twitter.com/WzhiU9MeEJ — Daily Loud (@DailyLoud) June 20, 2024

Après avoir été sommé de quitter les lieux sous peine d'être arrêté, Jacques Bermon Webster II, de son vrai nom, s'est rendu dans un véhicule et a quitté La Marina. Cependant, il est revenu environ cinq minutes plus tard, ignorant les instructions des policiers de ne pas se rendre vers le yacht, et «a recommencé à crier, devenant erratique et troublant l'ordre public», lui valant d'être placé en garde à vue.

Deux arrestations en 2015 et 2017

«L'accusé, qui a admis plus tard qu'il avait bu de l'alcool, a déclaré : "C'est Miami"», toujours selon la déclaration sous serment. Travis Scott a rapidement payé sa caution de 650 dollars (près de 600 euros), avant d'être libéré.

Plus tard dans la journée, le jeune artiste de 33 ans a partagé son «mugshot», à savoir sa photo d'identité judiciaire, affublé des écouteurs et des lunettes de soleil, dans sa story Instagram.

Instagram / Travis Scott

Le rappeur a déjà été appréhendé lors d'un concert au festival Lollapalooza en 2015, après avoir encouragé les spectateurs à escalader les barrières de sécurité. En conséquence, il a plaidé coupable de conduite imprudente et a été condamné à un an de mise à l'épreuve, comme l'a rapporté le Chicago Tribune.

En 2017, après un concert à Rogers, dans l'Arkansas, il a été accusé d'incitation à l'émeute, de trouble à l'ordre public et de mise en danger du bien-être d'un mineur. Ces accusations faisaient suite à son encouragement à franchir les protocoles de sécurité, causant des blessures. En 2018, deux accusations ont été rejetées, mais Travis Scott a plaidé coupable de trouble à l'ordre public et a indemnisé deux personnes blessées, pour un montant de plus de 6.800 dollars.

Il partage deux enfants avec Kylie Jenner, le magnat de la beauté et plus jeune membre de la fratrie du clan Kardashian-Jenner.