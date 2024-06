Paul Belmondo et son épouse Luana auraient entamé une procédure de divorce

Selon une information exclusive du magazine Voici, Paul et Luana Belmondo ont entamé une procédure de divorce après 33 ans de mariage. Une décision prise par le fils de Jean-Paul Belmondo, après sa rencontre avec une autre femme dont il est tombé amoureux en 2022.

La fin d’une longue histoire. Le magazine Voici vient de dévoiler en exclusivité la décision de Paul et Luana Belmondo d’entamer une procédure de divorce. Les parents d’Alessandro, Victor et Giacomo s’apprêtent ainsi à mettre un terme à leurs 33 années de mariage alors que leur relation s’étiolait depuis un moment.

Éloigné par leurs carrières professionnelles respectives, le couple n’a pas survécu à la rencontre de Paul Belmondo avec une autre femme, Sandrine, lors de la course Paris-Modène en 2022. «La nouvelle compagne de Paul Belmondo l’a d'autant plus touché en plein cœur qu’elle travaille dans le milieu artistique. Elle évolue dans le spectacle vivant et le cinéma. Elle a d'ailleurs coréalisé le film ‘L’Histoire de Jean’», est-il précisé dans le magazine.

Ce serait en janvier dernier que Paul Belmondo aurait fait part à la célèbre cuisinière de 53 ans, connue notamment pour son passage dans l’émission C à vous sur France 5, de son envie de divorcer. Une demande qui n’aurait pas surpris Luana Belmondo, consciente des difficultés que traversait leur couple. «À partir de là, c’est elle qui a initié les démarches et pris une avocate pour clarifier la situation», confie un proche.

Paul Belmondo et Luana Tenca s’étaient rencontrés il y a plus de trois décennies par l’entremise d’Anthony Delon, au moment où la jeune femme entamait une carrière de mannequinat à Paris. «On s’est rencontrés à Paris. Moi, j’étais arrivée pour faire du mannequinat à 19 ans et j’ai cohabité avec d'autres filles. Et l’une des filles sortait avec Anthony Delon. Il a été notre Cupidon, il nous a présentés et voilà», avait-elle notamment raconté dans l’émission 50’ Inside sur TF1, en 2021.