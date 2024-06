Mort de Françoise Hardy : Thomas Dutronc dévoile un cliché et les musiques de la cérémonie

Thomas Dutronc évoque les obsèques de sa mère Françoise Hardy qui ont eu lieu dans l'intimité ce jeudi au cimetière du Père Lachaise, à Paris. Le fils de la chanteuse a publié un cliché et dévoilé les musiques qui ont été jouées durant la cérémonie.

Une bouleversante envie de partager les derniers adieux avec les fans. Alors que les obsèques de sa mère Françoise Hardy se sont déroulées ce jeudi avec une cérémonie réservée uniquement aux proches de la chanteuse, Thomas Dutronc a posté ce samedi sur Instagram une photographie prise dans la salle de la Coupole du crématorium du cimetière parisien du Père-Lachaise.

Le chanteur a également publié une vidéo sur YouTube de tous les morceaux et extraits d'interviews joués pendant la cérémonie. «Je partage avec vous les chansons et documents sonores qui ont illustré la cérémonie d’adieu à celle qui fut une maman formidable et une artiste extraordinaire. J’ai hésité, par pudeur, et j’ai finalement souhaité partager ce moment particulièrement émouvant pour que tous ceux qui l’aimaient puissent vivre ce recueillement à nos côtés. Je remercie tous ceux qui sont venus témoigner de leur affection ou de leur amour pour elle et ses chansons.», a-t-il ajouté.



C'est sur sa page Instagram, le 11 juin dernier, que Thomas Dutronc avait annoncé le décès de Françoise Hardy : «Maman est partie…», avait-il écrit sobrement.

Lors des obsèques, Jacques Dutronc, l'époux de Françoise Hardy dont elle était séparée depuis des années, et leur fils Thomas Dutronc étaient entourés de la famille artistique de la chanteuse qui ne souhaitait pas de cérémonie religieuse. Etienne Daho, François Ozon, Julien Clerc, Laurent Voulzy, Dave, Sheila et Salvatore Adamo, faisaient partie des personnalités présentes.



Pour sa dernière demeure, Françoise Hardy avait émis le souhait d'être inhumée en Corse, plus précisément à Monticello, où vit Jacques Dutronc.