Taylor Swift prend un selfie avec le prince William et ses enfants venus la voir en concert à Londres

Le prince William et ses deux aînés, George et Charlotte, ont assisté au concert de Taylor Swift vendredi soir à Wembley. La famille a immortalisé l'événement en prenant des selfies avec la chanteuse.

Un vrai Swiftie ! Le prince William a célébré son 42e anniversaire ce vendredi 21 juin au soir en assistant à la première étape londonienne de la tournée Eras de Taylor Swift, aux côtés de ses enfants George et Charlotte.

Il a ensuite posté sur les réseaux sociaux une photo d'eux prenant un selfie avec la pop star, en écrivant : «Merci @taylorswift13 pour cette super soirée !»

Thank you @taylorswift13 for a great evening! #LondonTSTheErastour pic.twitter.com/NFSi8hAl1o

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) June 22, 2024