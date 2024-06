«Aucun de nous ne mérite le traitement que nous avons reçu» : le père de Meghan Markle se compare au roi Charles III

Alors que les relations avec sa fille et son époux, le prince Harry, sont presque inexistantes depuis leur mariage en 2018, le père de Meghan Markle, Thomas, s'est comparé au monarque britannique dans une nouvelle interview.

Un cri du cœur ? Lors d’un entretien exclusif avec Daily Mail, publié ce week-end, Thomas Markle, le père de la Duchesse de Sussex, Meghan Markle, s’est comparé au beau-père de sa fille, le roi Charles III.

«J’adorerais lui parler parce que je suis sûr qu'il a autant de questions sans réponse que moi», a déclaré l'ancien directeur de la photographie à la retraite, à propos du monarque qui a reçu un diagnostic de cancer en février.

«Aucun de nous ne mérite le traitement que nous avons reçu. Il suit un traitement contre le cancer et je ne suis pas en très bonne santé. Je ne crains pas de mourir. C'est ainsi», a-t-il poursuivi, soulignant qu’il ressentait une «profonde empathie» pour Charles.

"I’ve had a good life and I am proud of what I’ve accomplished, but everything has been overshadowed by what has happened in the last six years." ~ Thomas Markle Sr#MeghanCallYourDad pic.twitter.com/Na89wZSSgC

— Miss Mikki's Soapbox (@MissMikki692) June 23, 2024