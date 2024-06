Famille royale britannique : la princesse Anne à l'hôpital après avoir subi des blessures mineures et une commotion cérébrale

La princesse Anne, sœur du roi Charles III , a été hospitalisée par mesure de précaution après avoir subi des blessures mineures et une commotion cérébrale, lors d'un «incident» à son domicile, a indiqué le palais de Buckingham dans un communiqué.

«La Princesse royale souffre de blessures mineures et d'une commotion après un incident au Gatcombe Park hier (dimanche) soir», a annoncé ce lundi le palais de Buckingham. L'incident aurait été provoqué par un cheval.

La fille de la reine Elizabeth II a été transportée au Southmead Hospital de Bristol, est-il précisé. Gatcombe Park, situé dans le Gloucestershire (sud-ouest de l'Angleterre), est la résidence de campagne de la princesse de 73 ans.

Une source royale a déclaré à CNN que la soeur du roi Charles III marchait près de chevaux dans son domaine lorsqu'elle a été légèrement blessée à la tête. Bien que la cause exacte de ces blessures ne soit pas confirmée, l'équipe médicale de la princesse Anne affirme que ses blessures à la tête correspondent à un impact potentiel sur la tête ou les jambes d'un cheval.

«La Princesse royale se rétablit bien (...) et reste en observation à l'hôpital par mesure de précaution», a indiqué un porte-parole du palais. Il semblerait que le mari d'Anne, le vice-amiral Sir Tim Laurence, et ses enfants, Peter Phillips et Zara Tindall, se trouvaient sur le domaine au moment de l'incident. Sir Tim aurait accompagné sa femme alors qu'elle était transportée à l'hôpital.

Engagements reportés

La princesse royale a un calendrier d'engagements chargé, mais un porte-parole du palais a déclaré : «Sur les conseils des médecins, les engagements de Son Altesse Royale pour la semaine à venir seront reportés. Son Altesse Royale présente ses excuses à tous ceux qui pourraient être gênés ou déçus.» La princesse ne pourra par conséquent pas assister au banquet d'État du Japon au palais de Buckingham, ce mardi soir, et ne se rendra pas au Canada comme prévu plus tard cette semaine.

Le roi Charles III, actuellement traité pour un cancer mais qui a repris ses engagements publics depuis la mi-avril, a été informé. «Il s’est joint à toute la famille royale pour envoyer son plus grand amour et ses meilleurs vœux à la princesse pour un prompt rétablissement», précise le palais.

HENRY NICHOLLS / AFP

Pour mémoire, la princesse Anne est une cavalière accomplie. Elle a notamment été la première Britannique à participer aux épreuves équestres aux Jeux olympiques, à Montréal en 1976. Elle a également remporté une médaille d'or en 1971 et deux médailles d'argent en 1975 aux Championnats d'Europe de concours complet.

La princesse Anne est encore aujourd’hui une excellente cavalière. Elle a d’ailleurs, comme son neveu le prince William, fait la revue des troupes à cheval lors de la Trooping Color, le défilé anniversaire du roi qui a eu lieu il y a quelques jours.