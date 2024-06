«Il n'y a pas d'interrupteur à activer ou à désactiver» : Margot Robbie et son mari Tom Ackerley se confient sur leur relation

Rarement apparus publiquement ensemble, Margot Robbie et son mari Tom Ackerley ont livré quelques détails sur leur vie conjugale.

Pour vivre heureux vivons cachés. En pleine promotion de leur nouvelle entreprise de gin, appelée «Papa Salt», auprès du Sunday Times, Tom Ackerley et Margot Robbie, partenaires de production et mariés depuis sept ans, ont partagé des détails sur leur relation discrète.

«Tout se passe sans problème. Il n'y a pas d'interrupteur à activer ou à désactiver. C'est devenu une seule et même chose», a-t-il décrit, ajoutant que le duo se dispute uniquement pour savoir «si les Tim Tams ou les Penguins sont meilleurs», en faisant référence aux collations de leurs pays d'origine respectifs.

Il a également plaisanté en disant qu'il souhaitait «plutôt une rivalité sportive» entre l'Australie et l'Angleterre, même s'il «se sent comme un Australien honoraire» et que «Margot se sent comme une Britannique honoraire». Sans enfants, les conjoints ont également partagé qu'ils passaient «24 heures sur 24» ensembles lorsqu'ils ne sont pas séparés pour le travail.

Le duo, qui s'est rencontré en 2013 sur le tournage de «Suite française», un drame sur la Seconde Guerre mondiale où l'actrice jouait un rôle secondaire, tandis que Tom Ackerley travaillait comme troisième assistant, s'est marié le 19 décembre 2016.

25 nominations aux Oscars en 10 ans

Très discrets sur leur vie privée, ils ont promu leur nouvelle entreprise de gin, appelée «Papa Salt», lancée à Londres dans le grand magasin Harvey Nichols la semaine dernière. «Le cinéma est un métier imprévisible où l'on vend des idées intangibles. On ne sait jamais quel sera le retour, qui verra le film ou comment il sera accueilli. Avec le gin, c'est plus simple, on peut établir des prévisions. Nous avons maintenant réalisé nos deux passions : les films et les boissons», a déclaré la productrice de «Barbie».

Le binôme, qui a co-fondé la société de production, LuckyChap Entertainment, avec ses amis Josey McNamara et Sophia Kerr, produira notamment le film de super-héros «Avengelyne» réalisé par Olivia Wilde, une comédie dramatique de Katie Herron basée sur le jeu vidéo «The Sims», et un film de Tim Story inspiré du jeu de société Monopoly, après avoir signé un accord avec Warner Bros. en février.

Au cours de la dernière décennie, la boîte de production a obtenu 25 nominations aux Oscars et 18 nominations aux BAFTA.

Margot Robbie, quant à elle, incarnera Sarah dans le drame «A Big Bold Beautiful Journey» du cinéaste sud-coréen Kogonda, au côté de Colin Farrell.