L'acteur Thomas Brodie-Sangster a épousé Talulah Riley, ex-épouse d'Elon Musk

L'actrice Talulah Riley, divorcée d’Elon Musk, a ce week-end épousé Thomas Brodie-Sangster, l'acteur de 34 ans découvert à l'âge de 13 ans dans «Love Actually».

Troisième mariage pour l'une, premier pour l'autre. Talulah Riley, double ex-femme d'Elon Musk, est désormais mariée à Thomas Brodie-Sangster. L'actrice anglaise de 38 ans et la star de «Love Actually», 34 ans, ont dit «oui» devant leur famille et leurs amis à l'église St. George en Angleterre samedi, selon des photos diffusées par le Sun US.

Les jeunes mariés étaient radieux alors qu'ils marchaient main dans la main à l'extérieur de la salle, pendant que les invités leur lançaient des pétales de fleurs.

Talulah Riley weds Love Actually's Thomas Brodie-Sangster in stunning ceremony https://t.co/i0yL9xNKvt — The Sun Showbiz (@TheSunShowbiz) June 22, 2024

Les deux acteurs s’étaient rencontrés sur le tournage de la série FX «Sex Pistols», en mars 2021. Thomas Brodie-Sangster, qui avait joué dans «Love Actually» à l'âge de 13 ans, avait fait référence à la comédie romantique culte dans sa publication Instagram en annonçant leurs fiançailles.

Very happy to share that after two years of dating, Thomas Brodie Sangster and I are engaged! pic.twitter.com/NipyXtsDV0 — Talulah Riley (@TalulahRiley) July 27, 2023

Avant de se marier avec Thomas Brodie-Sangster, Talulah Riley a été mariée deux fois à Elon Musk de 2010 à 2012, puis de 2013 à 2016.

Cependant, il ne semble y avoir aucune rancune entre le milliardaire et le couple, puisqu'Elon Musk, 52 ans, avait réagi, en apparence du moins, avec enthousiasme à la nouvelle des fiançailles de son ex et de Brodie-Sangster, en juillet 2023. «Toutes nos félicitations !», avait tweeté l'entrepreneur à l'époque.

Ce week-end Elon Musk a lui-même nourrit l'actualité people pour avoir accueilli son troisième enfant avec la directrice de Neuralink, Shivon Zilis, ce qui porte à douze le nombre d’enfants qu'il a reconnus.