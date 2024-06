Taylor Swift : Hugh Grant émerveillé par la performance de la chanteuse à Wembley

Dans un message posté sur X, Hugh Grant a tenu à saluer la performance de Taylor Swift, ce dimanche, à Londres. Il en a profité pour faire un clin d’œil à son «gigantesque petit ami» Travis Kelce, qui accompagne la chanteuse dans sa tournée.

Une expérience réjouissante. Hugh Grant n’a pas résisté à l’envie d’exprimer sa joie d’avoir assisté au deuxième concert de Taylor Swift dans le stade de Wembley, à Londres, ce dimanche 23 juin. «Chère Taylor Swift, vous avez un spectacle incroyable, une équipe géniale et accueillante, ainsi qu’un excellent si ce n’est gigantesque petit ami», a écrit le comédien de 63 ans sur son compte X. Hugh Grant y a ajouté le hashtag #TequilaShots, laissant entendre qu’il avait potentiellement trinqué avec le joueur des Chiefs de Kansas City.

Dear @taylorswift13 , You have an incredible show, an amazing and v hospitable team and excellent if gigantic boyfriend (#tequilashots.). Thanks so much from one ageing London boy, wife and thrilled 8 year old #halfgirlhalfbracelet

— Hugh Grant (@HackedOffHugh) June 23, 2024