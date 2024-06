Taylor Swift : le propriétaire du kebab préféré de la chanteuse décline son offre de billets VIP pour un de ses concert à Londres

Le propriétaire du kebab préféré de Taylor Swift à Londres, a refusé un billet VIP offerte par la star pour assister à l'un des concerts de sa tournée «The Eras Tour», au stade de Wembley.

Ce n'est que partie remise. Tandis que les billets pour les concerts de Taylor Swift s’arrachent à prix d'or dans le monde, le propriétaire du restaurant de kebab préféré de la pop star a refusé son offre d'assister gratuitement à l’un de ses concerts londoniens lors de la tournée «The Eras Tour», a révélé The Sun.

Ahmed Khan, le propriétaire du restaurant «Kentish Delight» situé dans le nord de la capitale, a annoncé que l'équipe de production de l'artiste de 34 ans lui a proposé des billets VIP pour l'un des concerts au stade de Wembley. Cependant, il a dû décliner cette offre en raison d'un manque de personnel.

«Elle est arrivée pour la première fois avant la pandémie avec Joe [Alwyn]. Il savait que nous avions les meilleurs kebabs, alors il voulait les montrer à Taylor. Je n'avais pas l'impression qu'elle était une grande célébrité. Elle était très terre à terre et parlait à tout le monde avec respect», a déclaré le gestionnaire.

Le «Kentish Delight» est devenu l'un des kebabs les plus célèbres au monde après que Taylor Swift y a filmé plusieurs scènes du clip de la chanson «End Game», sorti en 2017.

300 millions de livres de bénéfices pour Londres à l’issue des huit concerts

Actuellement en tournée mondiale, comprenant huit spectacles au stade de Wembley, l’équipe de la star a commandé 45 kebabs le vendredi 21 juin pour son premier concert, et devait faire de même pour les concerts du week-end, selon le propriétaire. Par ailleurs, Ahmed Khan a créé un kebab «Taylor Swift» en l'honneur de la commande préférée de la chanteuse : un doner de poulet en pitta avec salade et sauce à l'ail.

Au cours des huit soirées londoniennes, les fans pourront déguster une sélection de «ses plats d'inspiration britannique préférés», selon le fournisseur de restauration du stade, Delaware North.

«Nous savons que les fans de Taylor Swift s'attendent à vivre une expérience unique au stade de Wembley, et nous sommes fiers d'améliorer cela grâce à la nourriture et aux boissons. Notre équipe a passé beaucoup de temps à étudier tout ce qui concerne Taylor Swift - et a fait appel aux Swifties de notre équipe - pour créer un programme de nourriture et de boissons qui célèbre Taylor et donne à ses fans l'occasion de «goûter» «The Eras Tour» en même temps qu'ils le voient et l'entendent», a déclaré Lewis Blake, responsable des concessions de Wembley, à Us Weekly, dans un communiqué.

Selon les données de l'Autorité du Grand Londres (GLA) publiées le jeudi 20 juin, il est prévu que Taylor Swift établisse de nouveaux records avec sa tournée à Londres, en générant près de 300 millions de livres sterling (355 millions d'euros) pour la ville.