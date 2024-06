«Une équipe du SWAT a débarqué chez moi» : Sean Penn dément avoir frappé Madonna avec une batte de baseball lors de leur mariage

Sean Penn a une nouvelle fois nié les allégations selon lesquelles il aurait agressé physiquement son ex-épouse, Madonna, durant leur mariage.

Voilà qui est dit. Lors d’une interview accordée au New York Times, publiée samedi 22 juin, Sean Penn, célèbre pour ses talents d'acteur, a démenti une rumeur de longue date, selon laquelle il aurait frappé son ancienne femme Madonna avec une batte de baseball, en 1987.

«Une équipe du SWAT a débarqué chez moi. J'ai dit : «Je n'en sortirai pas. Je vais finir mon petit-déjeuner». L'instant d'après, on a cassé les fenêtres tout autour de la maison et ils sont entrés. Ils m’ont menotté», a déclaré le comédien oscarisé, à propos d’une dispute durant laquelle Madonna avait appelé la police par crainte de la présence d'armes dans la maison.

En 1985, le couple s'est uni lors d'une cérémonie de mariage qui a marqué le début d'une relation tumultueuse. En 1987, Madonna a entamé une procédure de divorce, pour finalement se réconcilier avec l'acteur, avant de le quitter définitivement en 1989.

Madonna and Sean Penn wedding in Malibu 1985 pic.twitter.com/P7rNB3ONrO — Pure Guava (@pureguava10300) April 13, 2024

La star de «Mystic River» a déclaré qu'à l'époque, des rumeurs circulaient selon lesquelles il «avait ficelé [Madonna] comme une dinde», confiant avoir passé une nuit avec une femme qui le regardait «comme si j'avais tué son chien», et qui lui a demandé «s'il avait frappé Madonna à la tête avec une batte de base-ball».

«Je ne savais pas de quoi elle parlait. Je pense qu'il est juste de dire que je ne suis pas le plus grand du monde. Mais si je frappe Mike Tyson à la tête avec une batte de base-ball, il ira à l'hôpital», a révélé Sean Penn, qui a décrit son ex-conjointe comme «quelqu'un que j'aime».

Un véritable don juan

En 2015, Madonna a témoigné en faveur de son ancien époux dans un procès en diffamation de 10 millions de dollars contre le créateur de la série à succès «Empire», Lee Daniels, qui a qualifié la star hollywoodienne de «batteur de femme» dans une interview au Hollywood Reporter.

«Bien que nous ayons certainement eu plus d'une vive dispute au cours de notre mariage, Sean ne m'a jamais «frappé», «attaché» ou «agressé physiquement», et toute information contraire est complètement scandaleuse, malveillante, imprudente et fausse», a écrit l'artiste de 65 ans dans un communiqué, qualifiant Sean Penn d'«individu attentionné et compatissant».

Après avoir épousé Robin Wright en 1996, le couple a accueilli deux enfants ensemble, leur fille Dylan Penn, 33 ans, et leur fils Hopper Penn, 30 ans, avant de divorcer en 2010. L’année suivante, Sean Penn est sorti avec l'actrice Scarlett Johansson, avant d'entamer une relation avec l'actrice sud-africaine Charlize Theron, de 2013 à 2015. Sean Penn a ensuite été marié à Leila George, de 2020 à 2022.

En décembre 2023, les médias ont rapporté qu'il fréquentait l'actrice australienne Nathalie Kelley.