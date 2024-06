Adriana Karembeu en couple avec Marc Lavoine : voici l’incroyable histoire de leur rencontre

Le magazine Paris Match vient de révéler qu’Adriana Karembeu était en couple depuis peu avec Marc Lavoine. Le chanteur serait entré en contact avec la mannequin de 52 ans après avoir entendu qu’elle en pinçait pour lui dans l’émission «50mn Inside», en mai dernier.

Une histoire improbable. Le magazine Paris Match annonce qu’Adriana Karembeu serait actuellement en couple avec Marc Lavoine. Et la manière dont leur relation amoureuse est née est absolument fascinante. Le 4 mai dernier, le mannequin de 52 ans participait à l’émission «50mn Inside», et avouait à la journaliste Isabelle Ithurburu avoir un faible pour le chanteur de 61 ans.

«Je suis amoureuse de ce mec en plus. Il ne le sait pas ! Chut», avait-elle timidement avoué à l’écran. Quelques jours plus tard, cette fois sur France Inter, Adriana Karembeu avait affirmé que le tube «Je ne veux qu’elle» de Marc Lavoine l’avait aidé dans son apprentissage du Français. Des sorties médiatiques qui n’ont pas échappé au principal intéressé, qui aurait décidé d’entrer en contact avec elle via son compte Instagram afin d’organiser une «première rencontre».

Début juin, ce fut au tour de Marc Lavoine de participer à «50mn Inside», et de répondre aux questions d’Isabelle Ithurburu. Cette dernière lui a alors demandé de réagir aux propos d’Adriana Karembeu. Le visage du chanteur s’était alors illuminé : «La vie vous apporte parfois des satisfactions. Celle-ci en est une». Ce que les fans ignoraient, c’est qu’au moment où il s’exprimait sur TF1, Marc Lavoine était déjà entré en contact avec Adriana Karembeu, et que leur histoire d’amour ne faisait que commencer.