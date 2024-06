«Ce fut un honneur pour moi d'être l'avocat de Britney Spears» : Mathew Rosengart, l'avocat qui a libéré la star de ses treize ans de tutelle, ne représente plus la chanteuse

L'avocat de Britney Spears, Mathew Rosengart, a cessé de représenter la chanteuse, après avoir contribué à mettre un terme à sa tutelle d'une durée de treize ans.

Un chapitre définitivement clos. Mathew Rosengart, l'avocat dont le rôle a été déterminant dans l'obtention de la fin de la tutelle de Britney Spears après treize ans, ne plus fait plus partie des représentants juridiques de la célèbre chanteuse.

«Ce fut un honneur pour moi d'être l'avocat de Britney, de travailler avec elle pour atteindre ses objectifs en obtenant la suspension de son ancien tuteur ordonnée par le tribunal, puis en restaurant ses droits fondamentaux et ses libertés civiles, tout en continuant à la protéger et, plus récemment, en la sortant de tous les litiges en cours et de la procédure byzantine du tribunal d'homologation. Comme je l'ai toujours dit, tout le mérite revient à Britney», a-t-il notamment déclaré dans un communiqué le 26 avril.

Le défenseur a quitté son poste après que Britney Spears a trouvé un accord, deux mois plus tôt, avec son père pour régler leur différend concernant les frais juridiques qui étaient en suspens depuis la fin de sa tutelle en novembre 2021, mettant ainsi fin à tous les litiges liés à la tutelle précédente de la pop star, et lui rendant son indépendance totale.

Un avocat toujours à ses côtés

Treize ans après le début de sa tutelle contestée, Britney Spears avait remplacé son avocat commis d'office, Samuel D. Ingham III, par Mathew Rosengart en juillet 2021, après avoir publiquement dénoncé pour la première fois sa situation «abusive».

En septembre 2021, l'ancien procureur fédéral a rapidement réussi à suspendre le père de l'artiste, Jamie Spears, de la gestion des affaires personnelles et financières de sa fille, avant de mettre fin définitivement à la tutelle en novembre de la même année.

Un avocat toujours au côté de la star

Dans les années suivantes, Mathew Rosengart a joué un rôle clé dans la conclusion de plusieurs accords très fructueux pour la musicienne, dont la publication de son autobiographie, «The Woman in Me», qui a été un best-seller du New York Times en octobre 2023.

Britney Spears a mentionné dans son livre que c'est bien son avocat qui l'a informée en premier que la justice lui rendrait enfin sa liberté. «Il a dit qu'en livrant mon témoignage, je m'étais libérée et que j'avais probablement aussi aidé d'autres personnes dans des tutelles injustes. Après avoir laissé mon père s'attribuer le mérite de tout ce que j'ai fait pendant si longtemps, cela signifiait tout pour moi que cet homme me dise que j'avais fait la différence dans ma propre vie», a-t-elle écrit.

Plus récemment, Mathew Rosengart a collaboré avec une autre avocate de renom, Laura Wasser, pour régler le divorce de Britney Spears avec son troisième mari, Sam Asghari, après un an de mariage.