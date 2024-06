Céline Dion : à combien la fortune de la chanteuse s’élève-t-elle ?

Alors qu'elle promet un retour prochain sur le devant de la scène, à combien la fortune de Céline Dion - qui s'était faite très discrète ces dernières années en raison d'une maladie rare rendant son quotidien extrêmement difficile - s'élève-t-elle aujourd'hui ?

Les symptômes du «syndrome de l’homme raide» l’empêchent de pouvoir se produire. Céline Dion, dont le documentaire «Je suis : Celine Dion» arrive ce 25 juin sur Prime, n’a cependant pas eu à s’inquiéter pour l’argent, même si son traitement lui coûterait pas moins de 40.000 dollars par mois.

Sa fortune personnelle était en effet estimée fin mai 2024 à 550 millions de dollars (soit environ 514 millions d'euros), selon le magazine Forbes qui la classe cinquième du top des chanteuses les plus riches au monde, derrière Rihanna, Taylor swift, Madonna et Beyonce ,et devant Barbra Streisand, Dolly Parton et Katy Perry.

Si la star québécoise a vendu plus de 220 millions d’albums, les revenus tirés de sa résidence à Las Vegas représenteraient la majeure partie de sa fortune. Sa première résidence à Las Vegas, «A New Day» avait été lancée le 25 mars 2003. Selon le Los Angeles Times, le contrat initial valait 45 millions de dollars pour cinq nuits par semaine de représentations pendant trois ans, soit à peu près le même montant qu'elle aurait autrement gagné en faisant une tournée de quarante dates à ce stade de sa carrière.

Des résidences lucratives

Céline Dion a connu un tel succès dans sa résidence à Las Vegas qu'on lui a attribué la revitalisation de l'économie locale presque à elle seule en 2011. De nombreux artistes lui ont d’ailleurs dès lors emboîté le pas, dont Mariah Carey, Britney Spears ou encore Adèle…

Sa résidence en 2019 avait rapporté la somme énorme de 681 millions de dollars en ventes de billets. Au cours de ses résidences, Céline Dion aurait donc en fait gagné plus de 476.000 de dollars par spectacle. Selon les chiffres rapportés par Parade, ses tournées ont également connu un énorme succès, comme «Greatest Hits» de 2018, qui a rapporté plus de 56 millions de dollars, «Let's Talk About Love», qui a récolté 133 millions de dollars, ou encore «Taking Chances», qui a rapporté 279,2 millions de dollars, une des plus rentables de l’Histoire.

Artiste canadienne la plus vendue de tous les temps, Céline Dion a entre autres sorti 27 albums studio, 19 albums de compilation, sept albums live. En plus d’un catalogue au succès phénoménal, l’interprète de tubes tels que «My Heart will go on», est une femme d’affaire avisée.

Elle possède une ligne d'accessoires et une ligne de parfums, elle a été cofondatrice de la chaîne de restaurants canadienne Nickels, elle a investi dans la discothèque Pure à Las Vegas, et est copropriétaire de la chaîne de charcuterie Schwartz’s. Peut-être plus important encore, elle est copropriétaire (avec son défunt mari Angélil) des Productions Feeling Inc., une société de gestion d'artistes.

La chanteuse Céline Dion et son époux René Angélil étaient également propriétaires de nombreux biens immobiliers en Floride, à Las Vegas ou encore à Montréal. Des biens d’exceptions valant plusieurs dizaines de millions de dollars. Ces dernières années, Céline Dion en a revendues certaines d’entre elles en Europe et en Amérique du Nord.

Propriétés d'exception

En 2023, la célèbre chanteuse aurait d’ailleurs réalisé une jolie plus-value en vendant une demeure à Las Vegas. D’après le magazine Capital, la chanteuse avait acheté ce bien en 2017 à 9,2 millions de dollars. Perpétuellement en travaux, raison pour laquelle elle ne l’aurait finalement jamais habitée, la villa, dont l’immense propriété comprenait notamment un terrain de golf, aurait été revendue quelque 30 millions de dollars.

Son impressionnant manoir à Los Angeles, considéré un temps comme la maison la plus chère des États-Unis avant d'être devancée par celle de Beyoncé et Jay-Z, aurait lui (un temps du moins) été mis en vente 72 millions de dollars. Céline Dion s’est aussi départie de son club de golf de Terrebonne, dans la province du Québec, composé de 36 trous et appelé «Le Mirage», revendu pour 20 millions de dollars, mais aussi d’un château sur l'île Gagnon au Canada, mis en vente au prix de 25,5 millions de dollars en 2014. Son manoir de Jupiter Island, en Floride, avait été quant à lui mis en vente pour 60,2 millions de dollars, mais aurait, en revanche, été revendu «seulement» 38,5 millions de dollars en 2017. En 2023, c’est la vente de son hôtel particulier de 632 m2 situé dans le 16e arrondissement de Paris qui avait fait jaser. Pour l'acquérir, un mystérieux acheteur aurait déboursé 14,9 millions d'euros, soit 5,9 millions de plus que ce qu'elle avait dépensé pour l’acquérir en 2009.

La chanteuse possède néanmoins encore de nombreuses autres propriétés et biens de valeur, dont un jet privé. En juin 2021, il avait été rapporté qu’elle avait «fait le choix de l’excellence canadienne», selon le site spécialisé dans l’aviation Aeoraffaires, en craquant pour un modèle du constructeur canadien Bombardier, le Global Express XRS. Véritable appartement volant, l’appareil est équipé d’une salle de bain et d’un bureau de luxe, d’un home-cinéma, d’une salle à manger et d’une cuisine tout équipée. Un bien hors du commun d’une valeur de 42 millions de dollars (soit environ 33 millions d’euros), qui peut transporter jusqu’à 14 passagers.

Depuis la révélation de son trouble neurologique rare qui affecte sa capacité à chanter et l’empêche de se produire sur scène, Céline Dion a dû annuler le reste de sa tournée mondiale «Courage», afin de se concentrer sur sa santé, mais a continué de percevoir de gros cachets. Si on ignore le montant de son salaire pour sa participation, en tant qu’actrice et sur la bande originale du film «Love Again», il est probable que la somme ait été conséquente… Autre source récente de revenus, son documentaire a lui aussi dû être monnayé au prix fort… Et sa fortune risque encore de prendre de l’ampleur… Une rumeur l’annonce en ouverture des JO de Paris. Il se murmure que cette prestation pourrait l’enrichir de 2,7 millions d’euros. Rine n'a été confirmé mais une chose est certaine : ses fans seraient fous de joie de la revoir sur scène.