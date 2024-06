Jennifer Lopez : la chanteuse voyage en classe économique pour se rendre à la Fashion Week de Paris

Malgré sa discrétion, Jennifer Lopez a tout de même été aperçue en classe économique, pour se rendre à la Fashion Week de Paris ce week-end.

La tête sous l'eau ? Ce week-end, Jennifer Lopez a été vue à bord d'un vol commercial, en classe énomique, à destination de Paris pour la Fashion Week, quelques semaines après la fin de sa tournée, et au milieu des spéculations sur son divorce.

Dans les clichés partagés par TMZ, l'artiste de 54 ans passe les douanes et les contrôles de sécurité avec d'autres voyageurs, avant de prendre place près d'une fenêtre à bord d'un vol KLM reliant Naples à Paris, après avoir profité d'un séjour en solitaire en Italie la semaine dernière. Son garde du corps occupait le siège côté couloir, laissant un siège vide entre eux, sur lequel «J.Lo» a posé son sac à main.

L'interprète de «Jenny From The Block» s'est rendue en solo au défilé automne-hiver 2024-2025 de haute couture Christian Dior, dans la capitale française, pendant que son époux, Ben Affleck, était à Los Angeles (États-Unis) pour passer du temps en famille.

Un divorce imminent ?

Ces derniers mois, Jennifer Lopez a été confrontée à des rumeurs persistantes de divorce après deux ans de mariage avec l'acteur hollywoodien. Le couple a notamment mis en vente leur maison conjugale de 60 millions de dollars à Beverly Hills, qu'ils avaient achetée ensemble l'année dernière, résidants dans deux locations distinctes.

En outre, la pop star a annulé sa tournée «This Is Me... Live», prévue pour commencer en juillet, peu avant son 55e anniversaire «pour être avec ses enfants, sa famille et ses amis proches», selon les informations du Daily Mail.

Toutefois, sa carrière cinématographique reste solide. En effet, la musicienne s'apprête à promouvoir deux films à venir avec Ben Affleck, qui produit «Unstoppable» et «Kiss of the Spider Woman».

Son film d'action de science-fiction sur Netflix, «Atlas», est également un succès retentissant sur la plate-forme.