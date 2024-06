Meryl Streep : la fille de l'actrice fait son coming-out lors du 75e anniversaire de sa mère

Lors de l'anniversaire de sa mère, Louisa Jacobson Gummer, la fille de Meryl Streep, a révélé publiquement son homosexualité sur les réseaux sociaux.

Une annonce inattendue. La fille cadette de Meryl Streep et Don Gummer, Louisa Jacobson Gummer, a officialisé sa relation avec sa partenaire, Anna Blundell, sur Instagram, à l'occasion du 75e anniversaire de sa mère, le 22 juin.

louisa jacobson what an icon u are pic.twitter.com/bzAYGMSGZX — rae (@reignwomenn) June 23, 2024

«Heureuse d'entrer dans la joyeuse nouvelle ère bb», a écrit la comédienne de 33 ans en légende d’une série de clichés, dont la première était un selfie avec Anna Blundell, sa petite amie productrice.

La deuxième photo était une capture d'écran d'un article intitulé «Nous entrons dans une nouvelle ère joyeuse de la mode lesbienne», en référence au mois des fiertés, célébration annuelle internationale en juin autour des combats pour les droits LGBTQ+.

Ariana DeBose, lauréate d'un Oscar, a commenté «la reine», tandis que de nombreux fans ont félicité la jeune femme. Une internaute a d'ailleurs commenté : «Faire son coming out à l'anniversaire de ta mère est tellement iconique !»

En couple depuis décembre 2023 ?

Même si la durée pendant laquelle le couple se fréquente n'est pas claire, Anna Blundell avait déjà publié une photo d'elles ensemble en décembre 2023, légendée «Mise à jour annuelle». Sa compagne avait alors commenté «Oh mon Dieu ! Je t'aime tellement».

Louisa Jacobson Gummer, diplômée de l'École d'art dramatique de Yale avec une maîtrise en théâtre, est connue pour son rôle de Marian Brook dans la série dramatique «The Gilded Age».

Outre l'actrice, Meryl Streep et Don Gummer, «séparés depuis plus de six ans», ont trois autres enfants : Henry (44 ans), Mamie (40 ans) et Grace (38 ans).