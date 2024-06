«Elle était tellement adorable» : Travis Kelce raconte sa rencontre avec la princesse Charlotte dans les coulisses du concert de Taylor Swift à Londres

Le conjoint de la chanteuse Taylor Swift, Travis Kelce, a dévoilé les coulisses de sa rencontre avec le prince William, son fils le prince George, et surtout sa fille la princesse Charlotte, qui semble avoir fait sensation.

L'âme d'une star. Lors de l'épisode de ce mercredi 26 juin du podcast «New Heights» des frères Jason et Travis Kelce, ces derniers ont évoqué leur rencontre avec le prince William et deux de ses enfants, le prince George et la princesse Charlotte, lors du premier des huit concerts de Taylor Swift au stade de Wembley, le vendredi 21 juin.

«Je dois dire que le prince William a été fantastique, mais le clou du spectacle a été la princesse Charlotte. Le prince George était lui aussi formidable. Elle était tellement adorable. Je ne peux pas...», a déclaré Jason Kelce tandis que son frère cadet a approuvé, disant «elle l'était».

Happy Bday M8! London shows are off to a splendid start @KensingtonRoyal pic.twitter.com/VlD6V0PiEL — Taylor Swift (@taylorswift13) June 22, 2024

Taylor Swift et son compagnon ont pris un selfie avec la fillette de neuf ans, aux côtés de son père, qui célébrait son 42e anniversaire, et de son frère aîné. «Joyeux anniversaire M8 ! Les spectacles de Londres commencent parfaitement», a écrit la pop star en légende de la photographie.

Une soirée appréciée par la famille royale

«Elle était une superstar», a ajouté Travis Kelce à son frère, qui a répondu : «Je ne sais pas. C'est peut-être parce que j'ai trois filles maintenant. Elle avait du feu dans le dos. Elle posait des questions», qualifiant ce moment de «plus électrique» de la réunion. «J'aime quand les parents demandent à leurs enfants d'être présents, de s'exprimer...», a conclu le conjoint la musicienne.

Plus tard dans le podcast, le sportif de 34 ans a également qualifié l'héritier du trône britannique de personne «la plus cool», avant de se demander s'ils étaient autorisés à parler de la rencontre : «C'était un vrai plaisir de les rencontrer. Je ne savais pas si je devais les saluer, leur faire une révérence, être un idiot d'Américain et leur serrer la main. Nous voulions être polis, surtout de ce côté-ci de l'Atlantique», a déclaré Travis Kelce.

Thank you @taylorswift13 for a great evening! #LondonTSTheErastour pic.twitter.com/NFSi8hAl1o — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) June 22, 2024

Sur un cliché partagé sur les réseaux sociaux du prince et de la princesse de Galles, Taylor Swift pose souriante en prenant un selfie avec le trio royal. «Merci taylorswift pour cette superbe soirée ! #LondonTSTheErastour», a légendé le compte.