Gena Rowlands : son fils Nick Cassavetes annonce que l’actrice est atteinte de la maladie d’Alzheimer

Gena Rowlands, immense actrice à l’éblouissante carrière à Hollywood, souffre de la maladie d’Alzheimer a tristement annoncé son fils Nick Cassavetes qui l’avait faite jouer dans son film «The Notebook» («N’oublie jamais» en VF), traitant justement de cette maladie.

Légende d’Hollywood, Gena Rowlands, 94 ans, est atteinte de la maladie d’Alzheimer, a fait savoir ce mardi son fils, le réalisateur Nick Cassevetes, fruit des amours de l’actrice avec le cinéaste John Cassavetes. Ironie du sort, Nick Cassavetes avait en 2004 fait jouer sa mère dans le film «The Notebook» («N’oublie jamais») dans le rôle d’une femme atteinte de cette même maladie.

«J’ai demandé à ma mère de jouer Allie, plus âgée (le personnage «jeune» était joué par Rachel McAdams, ndlr), et nous avons passé beaucoup de temps à parler de la maladie d'Alzheimer et à vouloir être authentiques. Et maintenant, depuis cinq ans, elle souffre de la maladie d'Alzheimer», a déclaré le réalisateur, dont la grand-mère, l’actrice Lady Rowlands en souffrait également. «Elle est en pleine démence. Et c'est tellement fou – nous l'avons vécu, elle l’a joué, et maintenant cela nous arrive».

Dans une interview accordée au magazine O en 2004, Gena Rowlands avait expliqué comment la lutte de sa mère contre la maladie avait influencé sa décision de jouer Allie. «Ce dernier film, "N'oublie jamais", basé sur le roman de Nicholas Sparks, a été particulièrement difficile parce que j'incarne un personnage atteint de la maladie d'Alzheimer», avait-elle confié. «J'ai vécu cela avec ma mère, et si Nick n'avait pas réalisé le film, je ne pense pas que j'aurais accepté de le faire, c'est tout simplement trop dur. C'était un film difficile mais merveilleux».

Gena Rowlands, qui a reçu un Oscar d'honneur en 2015, a réalisé dix films avec son mari, John Cassavetes, dont «Une femme sous influence» (1974) et «Gloria» (1980) pour lesquels elle a été nommée aux Oscars. Elle a également remporté quatre Emmy Awards. Sa dernière performance créditée était en 2014 dans la comédie «Six dance lessons in six weeks».