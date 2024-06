«Les garçons ont vu que leur mère allait bien et on eu envie de lui parler» : Britney Spears s'est réconciliée avec ses fils

Après avoir perdu la garde de ses deux fils en 2008, au profit de leur père Kevine Federline, Britney Spears a retissé les liens avec ses enfants.

Tout est bien qui finit bien ? Dans un communiqué publié le mardi 25 juin par Entertainment Tonight, l'avocat de Kevin Federline, l'ex-mari de Britney Spears, a annoncé que la chanteuse s'était réconciliée avec leurs deux fils, Sean Preston, 18 ans, et Jayden James, 17 ans.

«Les réconciliations et la réunification des relations sont difficiles et prennent du temps. Elles sont parfois compliquées et constituent toujours un long processus. Le processus n'a pas vraiment commencé, et a encore moins été achevé», a déclaré M. Mark Vincent Kaplan.

According to Daily Mail, Britney Spears’ relationship with her sons is back on good terms. The boys are now 18 and 17. pic.twitter.com/9UmcLVx1WE — Mr. Pop (@MrPopOfficial) June 24, 2024

«La bonne chose est que les garçons ont vu que leur mère allait bien et qu'ils avaient envie de lui parler. Il y a eu quelques communications téléphoniques entre Britney et ses fils, et nous pensons que c'est un pas dans la bonne direction», a-t-il ajouté.

L'année dernière, l'artiste de 42 ans a accepté que ses fils déménagent à Hawaï en août 2023 avec leur père, sa femme depuis 10 ans, Victoria Prince, ainsi que leurs deux filles, Jordan, et Payton.

Après s'être marié en octobre 2004, le couple a eu Sean Preston en septembre 2005 et Jayden en septembre 2006. Deux mois après la naissance de ce dernier, Britney Spears a demandé le divorce, qui a été finalisé en juillet 2007, marquant le début d'une crise publique où elle s'est rasé la tête et a été hospitalisée pour des problèmes de toxicomanie.

Une rupture avec ses enfants en 2022

En janvier 2008, le père a obtenu la garde exclusive légale et physique de leurs fils, juste avant que la pop star ne soit placée sous la tutelle controversée de son père, pendant laquelle elle a maintenu des contacts réguliers avec ses enfants. Cependant, en 2022, des médias ont rapporté que la relation était tendue entre eux.

Dans une interview exclusive pour ITV, Kevin Federline a révélé que son ancienne épouse n'avait pas vu ses fils depuis près de six mois, les garçons n'ayant même pas assisté au mariage de la musicienne avec Sam Asghari plus tôt cet été-là. «Les garçons ont décidé qu'ils ne la verraient pas pour le moment. Cela fait quelques mois qu'ils ne l'ont pas vue», a confié l'ex danseur et acteur.

BREAKING NEWS : Kevin Federline reports through his lawyer that Britney's children will not be present at their mother and Sam Asghari's wedding, but that they are nonetheless "very happy for her." pic.twitter.com/IamI033Ohq — B Spears Promo (@BSpearsPromo) June 9, 2022

Âgé de 15 ans à ce moment-là, Jayden a expliqué qu'il n'y avait «pas de haine» entre les garçons et leur mère, mais simplement qu'«il faudra beaucoup de temps et d'efforts» pour réparer leur relation. «Je pense à 100 % que cela peut être résolu, bien sûr. Cela va juste prendre beaucoup de temps et d'efforts. Je veux juste qu'elle aille mieux mentalement. Quand elle ira mieux, j'ai vraiment envie de la revoir», a-t-il conclu.

«Je dis à mon fils Jayden que je t'envoie tout l'amour du monde chaque jour pour le reste de ma vie !!! Mon amour pour mes enfants n'a pas de limites et cela m'attriste profondément de savoir qu'il a crié que je n'étais pas à la hauteur de ses attentes en tant que mère... et peut-être qu'un jour nous pourrons nous rencontrer face à face et en parler ouvertement !!!», avait alors répondu Britney Spears via un post Instagram désormais supprimé.