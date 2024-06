Michael Jackson : sa famille lui rend un vibrant hommage pour le 15e anniversaire de sa mort

Plusieurs membres de la famille de Michael Jackson ont rendu hommage au Roi de la Pop, ce mardi 25 juin, à l’occasion du quinzième anniversaire de sa mort, survenue en 2009, à l’âge de 50 ans, des suites d'une overdose de médicaments administrés par son médecin.

Une émotion palpable. Quinze ans après son décès, Michael Jackson a reçu un vibrant hommage de la part de plusieurs membres de sa famille sur les réseaux sociaux, à commencer par son fils, Prince Jackson, qui a publié une story pour exprimer sa peine. «Tu me manques papa. Le monde était un meilleur endroit quand tu étais là», peut-on lire.

© Capture d'écran Instagram/@ParisJackson

LaToya Jackson, la sœur du Roi de la Pop, a publié un suite d’images le montrant à différentes étapes de sa carrière. «Tu as changé le monde de tellement de manière avec un talent si exubérant ! Nous t’aimons ! Tu nous manqueras à jamais !», a-t-elle écrit en légende.

Ses frères, Jackie et Tito Jackson, ont eux aussi exprimé leur émotion en ce jour particulier. «Difficile de ce dire que nous venons de passer 15 ans sans toi. Tu nous manques chaque jour», peut-on lire dans le message posté par le premier.

Enfin, T.J. Jackson, son neveu, a également rendu hommage au chanteur. «Tu me manques tellement mon oncle Michael. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. J’aurai toujours le sentiment d’être le neveu le plus chanceux au monde de t’avoir comme une source de force, de modèle à suivre, et d’amour. Je t’aime pour toujours», écrit-il.

Pour rappel, Michael Jackson va faire l’objet d’un biopic intitulé «Jackson», réalisé par Antoine Fuqua, et qui retracera la carrière du Roi de la Pop, de son enfance au sein des Jackson Five à son décès le 25 juin 2009 dans sa demeure de Los Angeles, à l’âge de 50 ans. C’est Jaafar Jackson, un de ses neveux, qui incarnera Michael Jackson à l’écran. Sortie prévue le 16 avril 2025 en France.