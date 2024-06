Mort de Matthew Perry : plusieurs personnes pourraient être inculpées

Les premiers résultats de l’enquête menée conjointement par le LAPD, la DEA et les services postaux américains autour de la mort de l’acteur Matthew Perry pourraient conduire à l’inculpation de «plusieurs personnes».

L'enquête sur la mort de la star de «Friends», Matthew Perry décédé à l'âge de 54 ans en octobre dernier, pourrait bientôt déboucher sur des accusations criminelles. Selon le magazine People, une source policière a déclaré que cette enquête menée par les autorités - conjointement par le LAPD, la DEA et les services postaux américains - «touchait à sa fin» et que la police estimait que «plusieurs personnes» devraient être inculpées. La source a ajouté que le bureau du procureur américain prendrait la décision finale quant à l'opportunité de porter plainte.

Matthew Perry a été retrouvé inconscient dans un bain à remous de son domicile de Los Angeles le 28 octobre et déclaré mort sur les lieux. À l'époque, les autorités avaient déclaré qu'il n'y avait aucune indication d'acte criminel. En décembre, un rapport d'autopsie a révélé que la mort avait été causée par la kétamine, et que la noyade, une maladie coronarienne et la buprénorphine (un médicament utilisé pour traiter les troubles liés à la consommation d'opioïdes) étaient également des facteurs contributifs.

Le rapport d'autopsie indiquait également que l'acteur avait reçu un traitement par perfusion de kétamine peu avant son décès, mais qu'entendu que la kétamine n'est rapidement plus détectable, les traces de la substance retrouvées dans son organisme ne pouvaient pas provenir d'une de ces séances de traitement.

Cinq fois nominé aux Emmy Awards, Matthew Perry était surtout connu pour son rôle de Chandler Bing cours de ses 10 saisons de 1994 à 2004 de la série «Friends». Si ses graves problèmes d'addiction au long des années étaient connus du public, ses amis se réjouissaient de le voir les affronter courageusement les mois qui ont précédé sa mort. Sa disparition précoce a donc été un grand choc pour eux et tous les fans de la série culte.