«Quand des acteurs hollywoodiens très bien payés maltraitent les gens, je les dénonce» : Walter Hauser critique Vin Diesel pour son comportement non professionnel

Walter Hauser, qui a prêté sa voix au personnage d'Embarras dans le film à succès «Vice-versa 2», a critiqué le présumé comportement inapproprié de Vin Diesel dans une vidéo, devenue virale sur les réseaux sociaux.

À bon entendeur... Lors d'une interview accordée à CinemaBlend pour promouvoir «Vice-Versa 2», Walter Hauser, célèbre pour les films «Moi, Tonya» ou «Cruella», a dénoncé le présumé comportement non professionnel de Vin Diesel sur les tournages.

Dans une vidéo publiée le mardi 25 juin, l'intervieweur a comparé le personnage d'Embarras, interprété par Walter Hauser dans le film d'animation, à Groot dans «Les Gardiens de la Galaxie», incarné par la star de «Fast and Furious», déclarant «Vous êtes comme Vin Diesel maintenant».

Paul Walter Hauser has no shame calling out Vin Diesel's unprofessional behavior during our 'Inside Out 2' interview pic.twitter.com/Iw4PBSTWuu — CinemaBlend (@CinemaBlend) June 25, 2024

«Ne dites pas cela, s'il vous plaît. J'aime à penser que je suis à l'heure et accessible. J'aime les gens, mais quand j'entends des histoires sur des acteurs hollywoodiens qui sont très bien payés et qui maltraitent les gens... Je les dénonce constamment, et c'est un plaisir», a répondu le comédien, bien qu'il n'ait jamais joué avec Vin Diesel.

La réponse cinglante faisait référence au comportement dénoncé depuis plusieurs années de la star des films d'action, constamment en retards sur les plateaux de tournage, conduisant à sa querelle avec Dwayne «The Rock» Johnson lors de la réalisation de «Fast & Furious 8».

Vin Diesel accusé d'agression sexuelle en 2023

«Certains [acteurs masculins] se conduisent comme des hommes debout et de vrais professionnels, tandis que d'autres ne le font pas. Ceux qui ne le font pas sont de toute façon trop peureux pour faire quoi que ce soit à ce sujet. Des culs-de-poule. Quand vous regarderez ce film en avril prochain et que vous aurez l'impression que je ne joue pas dans certaines de ces scènes et que mon sang est en train de bouillir, vous aurez raison», a écrit Dwayne Johnson dans un message sur Instagram, supprimé depuis, en août 2016.

Les rumeurs en ligne ont rapidement accusé Vin Diesel, qui porte la franchise cinématographique depuis la sortie du premier film en 2001. Quelques jours plus tard, après la fin du tournage, Dwayne Johnson a partagé un autre post Instagram dans lequel il remerciait certains de ses coéquipiers par leur nom, notamment Scott Eastwood et Nathalie Emmanuel, mais ne mentionnait pas Vin Diesel.

L'année dernière, une ancienne assistante de Vin Diesel a poursuivi l'acteur en justice, affirmant qu'en 2010, il l'avait plaquée contre un mur dans une suite d'hôtel et s'était masturbé devant elle. L'acteur a «catégoriquement nié» les allégations portées contre lui.

«C'est la première fois qu'il entend parler de cette allégation vieille de plus de 13 ans, faite par une soi-disant employée de 9 jours. Il existe des preuves évidentes qui réfutent totalement ces allégations farfelues», a indiqué Bryan Freedman, l'avocat du comédien, dans un communiqué.