Taylor Swift : un don de la star aux banques alimentaires britanniques permettra de servir «10.000 repas»

Réputée pour sa générosité, la chanteuse Taylor Swift a récemment fait de nouveaux dons à des banques alimentaires au Royaume-Uni, qui devraient permettre de servir plus de 10.000 repas à des personnes démunies.

C'est une véritable habitude de la superstar. Taylor Swift aurait fait de nouveaux dons à des banques alimentaires, à l’occasion du passage de sa tournée au Royaume-Uni. Si le montant exact n’a pas été communiqué, il devrait aider à servir plus de 10.000 repas, rapporte Rachel Biggs, PDG de Cardiff Foodbank, dans une interview publiée ce mardi 25 juin dans le Guardian, soit le don le plus important d'un individu que l'organisation ait jamais vu.

«Le répit que le don de Taylor nous a donné nous permettra de relever la tête et de déplacer notre attention de la banque alimentaire vers la création d'une opération durable soutenant les personnes qui ont actuellement besoin de notre aide, pour s'attaquer à la cause profonde de la pauvreté et d'un soutien financier, pour les mettre sur la bonne voie afin qu'ils n'aient plus besoin de notre aide», a-t-elle ajouté, précisant que la contribution de la superstar aidera à nourrir «1.200 personnes trois repas par jour, pendant trois jours, soit 10.800 repas».

Une générosité de longue date

Cardiff Foodbank a également remercié Taylor Swift sur Instagram avec une photo des bracelets d'amitié emblématiques de la chanteuse : «Merci Taylor, Amour, Cardiff Food Bank.» Dans la légende, l'association caritative a déclaré que le don allait «au-delà de ses rêves les plus fous», un clin d'œil à une chanson de l'album «1989».

Le geste de la chanteuse pourrait inspirer de nombreux fans à, eux aussi, faire un don.

Le Guardian s'est également entretenu avec Rich Jones, PDG du réseau communautaire St. Andrew's de Liverpool, qui supervise onze banques alimentaires, qui a qualifié la contribution de Taylor Swift de «cadeau le plus incroyable». «En raison de la hausse des prix, de l’augmentation des besoins et de la baisse des dons, nous avons dû subventionner nous-mêmes notre nourriture pendant longtemps», a-t-il déclaré. «Mais il est juste de dire que Taylor Swift a litteralement payé notre facture alimentaire pendant 12 mois – et cela nous donne le répit nécessaire pour nous concentrer sur les efforts de collecte de fonds à venir.»

Taylor Swift fait régulièrement preuve d’une grande générosité en faisant dons d’une partie de sa fortune. Fin 2023, elle avait notamment fait don d'un million de dollars - soit l'équivalent de 930.000 euros environ - pour aider les habitants du Tennessee ravagé par les tornades.

Devenue milliardaire l'an passé, elle soutient diverses causes de longue date. En août 2016, Taylor Swift avait notamment promis un million de dollars d'aide aux victimes des inondations en Louisiane. En avril 2018, elle avait été remerciée par RAINN pour son don pendant le Mois de sensibilisation aux agressions sexuelles; en mars 2020, elle avait fait un don d'un million de dollars pour aider les secours suite à la tornade de Nashville, et en mars 2021, ce sont 50.000 dollars qui avaient été versés à une mère de cinq enfants, dont le mari est décédé du Covid-19.