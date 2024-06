Lisa Kudrow : l'actrice de «Friends» confie revoir la série pour se souvenir de sa défunte co-star Matthew Perry

Célèbre pour son rôle de la loufoque Phoebe Buffay dans «Friends», Lisa Kudrow a confié célébrer la mémoire de sa co-star Matthew Perry, décédé en octobre dernier, en revisionnant les épisodes de la sitcom à succès.

À jamais dans les esprits. Lors d'une entrevue avec The Hollywood Reporter pour promouvoir sa série «Time Bandits», Lisa Kudrow, célèbre pour son rôle de Phoebe Buffay dans «Friends», a raconté qu'elle avait revu les épisodes de la sitcom à succès afin de préserver le souvenir du défunt Matthew Perry, qui a joué le rôle de Chandler, à ses côtés pendant dix ans.

«Honnêtement, je n'ai pas pu le regarder parce que c'est trop embarrassant de se regarder soi-même. Mais si j'en fais un film sur Matthew, alors c'est bon. Et c'est juste pour célébrer à quel point il était hilarant - et c'est ce dont je veux me souvenir [de lui]», a-t-elle expliqué au média.

Matthew Perry est tragiquement décédé le 28 octobre 2023, à l'âge de 54 ans, des suites des effets aigus de l'anesthésiant kétamine, ayant provoqué sa noyade dans son jacuzzi. Selon une source policière citée par People, l'enquête toucherait à sa fin et les autorités envisageraient des inculpations contre plusieurs personnes.

«Matthew, évidemment, est tout simplement hilarant»

«Friends» a été diffusé pour la première fois le 22 septembre 1994, transformant immédiatement ses six acteurs, qui incarnaient six meilleurs amis vivant à New York, en superstars mondiales.

o sitcom mais atemporal fazia a sua estreia https://t.co/PUGFv38qbt pic.twitter.com/0eQ0MXsm4R — friends disse (@dissefriends) June 23, 2024

Lors de l'émission spéciale «Friends Reunion», diffusée en 2021, Lisa Kudrow a déclaré qu'elle «riait aux éclats» en voyant à quel point la distribution était drôle dans la comédie. «Je suis impressionnée par Courteney Cox, je suis impressionnée par Jen [Aniston]. Matthew, évidemment, est tout simplement hilarant. Personne n'a jamais connu cette cadence ou ce rythme comique avant lui. Matt LeBlanc est hilarant, et David Schwimmer aussi», a-t-elle déclaré.

«Parfois, je ris même de ce que j'ai fait. C'est ma propre façon de célébrer [les anniversaires], juste le regarder. Mais c'est embarrassant à la maison, si quelqu'un entre dans la pièce et que je regarde «Friends», c'est un regard horrible, je pense, n'est-ce pas ?», a expliqué l'actrice.

Interrogée sur ce qu'elle souhaitait que le monde retienne de Matthew Perry, à qui elle avait rendu un hommage sincère après son décès, la comédienne a simplement répondu : «Je pense que le monde se souvient de lui comme il voulait qu'on se souvienne de lui. Je pense que cela se produit [déjà]».