Céline Dion : la chanteuse fait don de 2 millions de dollars à un hôpital pour la recherche sur le syndrome de l'homme raide dont elle souffre

Atteinte du syndrome de l'homme raide, Céline Dion a contribué financièrement à la recherche d'un remède, en faisant don de deux millions de dollars à un hôpital du Colorado (États-Unis).

Céline Dion a offert la somme significative de deux millions de dollars au campus médical Anschutz de l'Université du Colorado (États-Unis), où elle est suivie par le Dr Amanda Piquet pour le syndrome de l'homme raide, une condition rare qui a mis sa carrière en pause et l'a forcée à annuler sa tournée en 2023.

«Je suis tout simplement incroyablement honoré de recevoir cette reconnaissance pour faire avancer le domaine de cette recherche», a déclaré la directrice de la neurologie auto-immune dans une interview avec CBS News.

Pionnière dans la recherche sur ce syndrome, le Dr Piquet a indiqué que le processus de diagnostic de cette «maladie neurologique auto-immune progressive caractérisée par deux caractéristiques cardinales : les spasmes musculaires et la raideur», peut s'étaler sur plusieurs années avec un «délai moyen est de sept ans».

Dans le cas de Céline Dion, elle a souffert de symptômes pendant plus d'une décennie avant de rencontrer le Dr Piquet deux ans auparavant, et de recevoir finalement un diagnostic. «Elle nous a trouvé par hasard, et c'était une excellente relation, et nous avons travaillé très dur avec elle pour gérer ces symptômes, la mettre sur un bon parcours de traitement», a déclaré le Docteur.

Un diagnostic en 2022 après une décennie de souffrance

«Il n'existe aucun traitement approuvé par l'administration américaine chargée de la surveillance des produits denrées alimentaires et des médicaments (FDA) pour cette maladie. Nous utilisons souvent des thérapies immunitaires et des thérapies symptomatiques pour gérer la maladie. Nous ferons également des choses comme la physiothérapie, la massothérapie et, dans le cas de Céline, la thérapie vocale pour aider à gérer les symptômes», a-t-elle poursuivi.

Lors de la première mondiale de son nouveau documentaire «I Am : Celine Dion», qui raconte la lutte de la chanteuse contre la maladie et ses soins prodigués par le Dr Piquet, l'artiste a fait l'éloge de la professionnelle de santé, assurant qu'«elle a remplacé ma peur par l'espoir».

L'interprète de «My Heart Will Go On» a annoncé son diagnostic de SPS en décembre 2022, indiquant que, récemment, on lui avait «diagnostiqué un trouble neurologique très rare appelé syndrome de l'homme raide, qui touche une personne sur un million. Bien que nous en apprenions encore davantage sur cette maladie rare, nous savons maintenant que c'est ce qui est à l'origine de tous les spasmes que j'ai eus».