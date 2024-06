Taylor Swift : Lupita Nyong'o révèle comment elle a obtenu le droit d'utiliser «Shake It Off» dans son film «Little Monsters»

Lupita Nyong'o a raconté comment elle a contacté Taylor Swift pour obtenir l'autorisation d'inclure sa chanson «Shake It Off» dans son film «Little Monsters», qui est sorti en 2019.

Lors de l'épisode diffusé le jeudi 27 juin de l'émission «Hot Ones», Lupita Nyong'o a partagé la manière dont elle a réussi à obtenir les droits d'utilisation de «Shake It Off» de Taylor Swift dans le long-métrage «Little Monsters» en 2019.

«Quand je travaillais à Londres sur Star Wars, je doutais beaucoup de moi parce que c'était la deuxième chose que je faisais. J'étais un peu déprimée. Mon meilleur ami est venu à Londres et Taylor venait de sortir «Shake It Off», il me l'a fait écouter pour me remonter le moral. Nous avons juste sauté sur mon lit et nous avons dansé et dansé, et ça m'a remonté le moral», a expliqué la star en mangeant des ailes de poulet pimentées.

How it started vs. how it's going: 'Little Monsters' Edition.





'Little Monsters' - 2019's zombie horror/comedy, follows a class of kindergarteners who find themselves trapped by the undead, with the only chance at survival being their teacher Miss Caroline (Lupita Nyong’o). pic.twitter.com/cb7TusuAuJ — The Academy (@TheAcademy) October 30, 2022

Lupita Nyong'o a déclaré que l'opportunité de jouer la chanson au ukulélé des années plus tard dans plusieurs scènes de «Little Monsters», écrit et réalisé par Abe Forsythe, «signifiait beaucoup» pour elle. Toutefois, les producteurs n'ont pas pu utiliser la chanson de l'artiste dans un premier temps.

Un pari gagnant

«Lorsqu'ils sont venus me voir et qu'ils m'ont dit «Ah, non, nous ne pouvons pas obtenir les droits», j'ai décidé «OK, je vais y aller, je vais faire un discours, je vais faire savoir à Taylor ce que cette chanson représente pour moi». Je lui ai raconté comment cela m'avait sortie d'une dépression et, avant même de m'en rendre compte, tout était réglé. Je ne l'ai pas revue depuis pour la remercier», a-t-elle révélé.

La comédienne a ensuite exprimé publiquement sa reconnaissance, comme lors d'une entrevue avec et au moment de la sortie du film en 2019, déclarant face caméra : «Je n'ai pas eu de ses nouvelles personnellement, mais quand j'ai su que nous avions la chanson, j'ai su qu'elle m'avait entendu et j'étais tellement reconnaissante. Taylor Swift, merci beaucoup. J'espère que vous verrez le film et j'espère que vous sentirez que j'ai pris soin de votre chanson».

Lupita Nyong'o sera à l'affiche du film américain «Sans un bruit : jour 1», un préquel du film sorti en 2018, dans lequel elle incarnera une jeune femme qui lutte pour survivre à une invasion extraterrestre à New York, aux côtés de Joseph Quinn, connu pour son rôle dans «Stranger Things».