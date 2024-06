«L'expression Pokémon "attrapez les tous" a une résonance pour mes petits-enfants» : Le roi Charles plaisante sur sa relation avec ses petits-enfants

Le roi Charles a plaisanté au sijets des Pokémons, en suggérant que ses petits-enfants étaient des adeptes de la franchise, lors d'un dîner d’État au Royaume-Uni en l'honneur de l'empereur japonais Naruhito et l'impératrice Masako, le mardi 25 juin.

Lors d'une réception officielle pour recevoir l'empereur japonais Naruhito au Royaume-Uni, le mardi 25 juin, le roi Charles III a livré des confidences sur la passion des deux hommes d'États pour la pêche, en évoquant ses petits-enfants.

«Je suis désolé de vous annoncer que je n'ai pas eu plus de chance lors de mes dernières tentatives de pêche. L'expression Pokémon «attrapez les tous» a peut-être une résonance pour mes petits-enfants, mais pour moi, c'est peut-être une aspiration», a déclaré le monarque lors de son discours.

Ses petits-enfants, à savoir les trois enfants du prince William et de la princesse Kate, le prince George (10 ans), la princesse Charlotte (9 ans) et le prince Louis (6 ans), seraient fans de la franchise.

At the State Banquet, King Charles apologises to Emperor Naruhito of Japan for 'not having any better luck' at fishing and quotes the Pokémon theme song 'gotta catch them all'.https://t.co/PAiZ4D1jU3





Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/fkfXGoXpqh

— Sky News (@SkyNews) June 25, 2024