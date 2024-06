Michael Jackson : «le roi de la pop» avait une dette de plus de 500 millions de dollars au moment de sa mort en 2009

À sa mort, Michael Jackson, qui s'apprêtait à faire un retour triomphal sur scène, était proche de la ruine financière, avec plus de 500 millions de dettes.

Lors de son décès le 25 juin 2009 à l'âge de 50 ans à Los Angeles, Michael Jackson avait accumulé une dette de plus de 500 millions de dollars, selon des documents judiciaires récemment déposés devant la Cour supérieure de Los Angeles, a rapporté People.

Plus tôt cette semaine, les représentants de la succession de la regrettée star de la pop, l'avocat John Branca et le directeur artistique John McClain, ont déposé une demande devant la Cour supérieure de Los Angeles afin de verser plus de 3 millions de dollars à plusieurs cabinets d'avocats pour les services fournis à la succession entre juillet et décembre 2018. Cette requête détaille les actifs de Michael Jackson avant et après son décès.

«Les exécuteurs testamentaires ont été confrontés à des circonstances extraordinairement difficiles. Entre autres, au moment du décès de Michael Jackson, les actifs les plus importants de Michael Jackson étaient sujets à plus de 500 millions de dollars de dettes et de réclamations de créanciers, certaines de ces dettes générant des intérêts à des taux d'intérêt extrêmement élevés et d'autres dettes en défaut», a indiqué le dossier.

Depuis la mort du chanteur, les exécuteurs testamentaires ont réussi à redresser considérablement sa situation financière, affirmant avoir «résolu pratiquement toutes les réclamations et litiges des créanciers et ont réussi à solidifier l'activité de MJJ en tant qu'entité importante dans l'industrie musicale», avec une succession désormais évaluée à plus de 2 milliards de dollars.

L'interprète de «Thriller» avait «plus d'une demi-douzaine de poursuites en cours dans le monde entier» et plus de «65 réclamations de créanciers ont été déposées auprès de la succession, ce qui a occasionné des poursuites supplémentaires, dont plusieurs ont abouti à des litiges», peut-on lire dans la pétition. Après sa mort, les avocats des exécuteurs testamentaires ont traité 15 procès aux États-Unis et ont participé à d'autres en Europe et au Japon, dont la plupart ont été résolus ou réglés favorablement, selon eux.

Un procès en attente pour agressions sexuelles présumées sur deux enfants

«Les exécuteurs testamentaires ont pu renégocier et restructurer les accords de financement qui existaient au moment du décès de Michael, à des taux d'intérêt considérablement réduits, permettant à la succession d'éviter la perte de tout actif au profit des prêteurs et, en fin de compte, de satisfaire aux charges qui existaient au moment du décès de Michael» est-il stipulé dans les documents.

En 2012, les exécuteurs testamentaires ont également obtenus une participation dans EMI Music Publishing (qui détient les droits d'auteur des chansons de Carole King, Norah Jones et des classiques de la Motown), qui l'a vendue à Sony pour 300 millions de dollars en 2018, réalisant un retour sur investissement de plus de 5.000 %.

«Bien que les exécuteurs aient éliminé les dettes de la succession, qu'ils aient résolu la quasi-totalité des réclamations des créanciers et des litiges, et qu'ils aient réussi à consolider l'entreprise MJJ en tant qu'entité importante de l'industrie musicale, il reste des questions commerciales, fiscales et juridiques difficiles que les exécuteurs et leurs avocats continuent de traiter», peut-on lire dans le dossier. La requête fait également état d'une décision finale en attente d'un différend avec l'agence fédérale américaine en charge des impôts (Internal Revenue Service, IRS).

Par ailleurs, une bataille juridique oppose actuellement la succession aux accusateurs de Michael Jackson, Wade Robson et James Safechuck, qui ont obtenu un procès en août 2023. Les deux victimes présumées, présentées dans le documentaire «Leaving Neverland» ont affirmé que «le roi de la pop» les a agressées sexuellement lorsqu'elles étaient enfants.