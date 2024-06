«Tu vas rien faire à part battre tes cils» : Kalash et Aya Nakamura se clashent violemment sur les réseaux sociaux

Aya Nakamura et Kalash se sont violemment écharpés sur X jeudi soir, au sujet de la sortie d'un morceau en commun.

Le torchon brûle. Sur X, le ton est monté entre Aya Nakamura et Kalash dans la soirée du jeudi 27 juin concernant un duo enregistré que la chanteuse refuse de sortir, contrairement au rappeur qui insiste pour dévoiler le single.

Aya Nakamura et Kalash ils ont arrêté l’école en 6ème comme Gazo c’est pas possible… pic.twitter.com/dbYzKhlE76 — Lapis (@sadiadetp) June 27, 2024

«J’ai déjà dit non poliment. Toi, tu vas mettre des extraits sur Internet ? C’est forcé hein ! Y’a pas de son, il a craqué lui», a déclaré Aya Nakamura en réponse à une publication qui annonçait l’enregistrement d’un titre avec Kalash, en publiant une conversation privée où elle demande au rappeur de pas «harceler ses copines».

Aya Nakamura lance les hostilités

«Ça ne me regarde pas mais j’ai l’impression que tu ne vas pas bien mentalement ! Conseil retrouves toi, isoles toi, retrouve les forces qui t'ont donné envie de faire de la musique parce que je te jure tu te rends pas comptes ça se voit entoucas, c'est pour toi, j'espère que t'iras mieux» a poursuivi l'artiste de 29 ans dans les messages privés.

C’est le oinj de Maluma qui te fait croire que t’es celle que t’es pas ma belle ? Jle fait fuiter comme jamais tu vas rien faire a part battre tes cils https://t.co/l4FHqQodkO — KALASH (@kalash972) June 27, 2024

La réponse de Kalash ne s'est pas fait attendre : «C’est le oinj de Maluma qui te fait croire que t’es celle que t’es pas ma belle ? Je le fais fuiter comme jamais, tu vas rien faire à part battre tes cils», a-t-il rétorqué en faisant référence aux vidéos virales de la chanteuse avec l'artiste colombien lors du «Vogue World», un évènement organisé par le magazine du même nom, qui se tenait à Paris ce week-end.

«Le son est lourd, mais ne crois pas que tu es une ouf avec moi, si tu veux leak des discussions je leak pourquoi tu as été vexée vraiment» a ajouté l'artiste français originaire de Martinique.

Le son arrive , kiffez pic.twitter.com/ZkvpHXvCke — KALASH (@kalash972) June 27, 2024

Comme d'habitude, la chanteuse a rapidement supprimé ses messages, mais Kalash a réaffirmé son intention de publier le single : «Le son arrive, soyez prêts à kiffer !» a-t-il affirmé.

«Franchement c'est tellement balourd car de base j'apprécie l'artiste mais son moov est tellement irrespectueux on aurait pu faire un mega son mais je sais pas qui conseille cette artiste ?! C'est ça de s'faire manager par la meuf que tu b***** bref», a écrit Aya Nakamura, faisant allusion à la compagne du chanteur, Clara Kata, qui était auparavant son agent.

Kalash vs Aya Nakamura



(Remonter le file ) pic.twitter.com/nu2Hj4YEz4 — : (@AntillesKamo97) June 27, 2024

Le rappeur s'est désolé que la chanteuse, pressentie pour se produire lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques à Paris, s'en prenne à «une autre femme qui en plus a toujours pris ta défense quand le monde te crachait dessus, mais ok .. clara est ma femme et mon manageur mais pour toi, qui est qui, si tu arrives encore a compter».

Réel clash ou buzz orchestré ?

«Moi, je comprends par la musique, c’est censé se faire dans le respect : Vous avez 4 mesures de ma voix. Pourtant je respecte de ouf son taff, mais aaarh...Je suis tout ce que tu veux mon cher… Mais le son ne sortira jamais. Bonne soirée», a conclu l'interprète de «Jaja».

«C’est plus intelligent de supprimer ce genre de tweet, car si on part sur ce terrain, il n’y aura pas assez d’être humain pour compter les grains de sable de la plage Nakamura», a conclu Kalash.

Cest plus intelligent de supprimer ce genre de tweet car si on part sur ce terrain il n’y aura pas assez d’etre humain pour compter les grains de sable de la plage Nakamura https://t.co/BYqGcfjUOd — KALASH (@kalash972) June 27, 2024

Face aux échanges houleux, de nombreux internautes ont accusé les deux artistes populaires d'avoir orchestré cette controverse afin de promouvoir la 3e saison de la compétition de rap «Nouvelle École» diffusé dès le 4 juillet 2024 sur Netflix.