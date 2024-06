Faustine Bollaert se confie sur les menaces et les messages à caractère sexuel qu'elle reçoit

Invitée de l’émission «On refait la télé», ce samedi 29 juin sur RTL, Faustine Bollaert s’est confiée sur les menaces et les messages à caractère sexuel qu’elle reçoit sur les réseaux sociaux. Et son attitude vis-à-vis de tout cela.

Des nerfs d’acier. Faustine Bollaert s’est imposée comme une des animatrices les plus en vue du petit écran grâce au succès de son émission «Ça commence aujourd’hui» sur France 2. L’animatrice de 45 ans a profité de son passage dans le programme «On refait la télé», ce samedi 29 juin sur RTL, pour évoquer les messages improbables ou à caractère sexuel qu’elle reçoit sur les réseaux sociaux en raison de sa notoriété.

Des attaques personnelles qu’elle essaie de dédramatiser en les partageant avec ses abonnés. «Je prends un petit plaisir à parfois poster les messages improbables que je peux recevoir. Avec un petit trait d'humour parce que c'est léger et que ça me fait sourire. (...) J'ai reçu un message de quelqu'un qui me disait qu'il avait un dossier sur moi. Comme quoi j'étais transgenre et qu'il allait balancer toutes les photos… Et ça arrive souvent», a confié celle qui animera une quotidienne sur RTL à la rentrée prochaine.

«Cette typologie de messages de menaces arrive souvent. Évidemment, ça a été repris de façon dramatique alors que j'avais mis un petit smiley pour dire que c'était improbable mais les gens l'ont pris au premier degré», a-t-elle analysé avec beaucoup de recul. «Il y a aussi beaucoup de gens qui sont fans de mes pieds. Évidemment, je suis contente qu'on m'en parle, ils sont absolument divins. Mais ça reste des pieds ! Du coup, je fais attention de couper les pieds dès que je mets des photos», a-t-elle ajouté avec un sens de l’humour salvateur.