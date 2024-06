Morgan Freeman remercie ses fans d’avoir identifié une imitation de sa voix par une intelligence artificielle

Morgan Freeman a tenu à remercier ses fans d’avoir dénoncer une imitation de sa voix via une intelligence artificielle par une influenceuse se faisant passer pour sa nièce sur les réseaux sociaux.

Une nouvelle affaire. Après Scarlett Johansson, c’est au tour de Morgan Freeman de se retrouver au cœur d’une controverse impliquant l’imitation de sa voix par une intelligence artificielle sans son consentement. Le comédien de 87 ans a posté un message, ce vendredi 28 juin, sur les réseaux sociaux afin de remercier les fans pour avoir dénoncer l’usage frauduleux de ses cordes vocales par une influenceuse affirmant être sa nièce, et se filmant dans des hôtels de luxe en insinuant que tout était offert par la star du film «Les Évadés».

Thank you to my incredible fans for your vigilance and support in calling out the unauthorized use of an A.I. voice imitating me. Your dedication helps authenticity and integrity remain paramount. Grateful. #AI #scam #imitation #IdentityProtection

— Morgan Freeman (@morgan_freeman) June 28, 2024