Buckingham : un jeune garçon amputé des deux jambes invité à prendre le thé avec la reine Camilla (vidéo)

Tony Hudgell, un jeune garçon de 9 ans amputé des deux jambes, qui n'avait pas pu se rendre à un événement organisé à Buckingham cette année en raison de la circulation trop dense, et Lyla, une fillette de douze ans souffrant d'une tumeur cérébrale, ont cette semaine profité d'un après-midi spécial avec la reine Camilla en personne.

Promesse tenue. La reine Camilla a récemment réservé un accueil spécial à un garçon, qui avait malgré lui raté une fête organisée plus tôt cette année dans le jardin du palais de Buckingham.

Le mois dernier, Tony Hudgell, garçon de 9 ans amputé des deux jambes, n'avait en effet pas pu assister à une garden-party organisée par la famille royale. «Coincée sur M20 depuis 2 heures», avait écrit sa mère Paula Hudgell, sur X (anciennement Twitter). En raison de la circulation automobile trop dense, la famille avait dû rebrousser chemin. «Je ne participerai pas à la King's Garden Party», regrettait alors Tony.

En réponse, la personne en charge du compte de la famille royale avait déclaré : «Désolés d'entendre ça, Tony ! Nous aussi, nous avions hâte de vous voir. Envie de réessayer un autre jour ? Dis-nous…» Le rendez-vous a finalement été pris ce mercredi 26 juin. Le garçon et sa famille ont bien pu, ce jour-là, assister à l'événement spécialement organisé pour eux par la reine Camilla, 76 ans. Ils ont été pour l'occasion rejoints par Lyla O'Donovan, une jeune fille de 12 ans qui s'est elle aussi récemment distinguée pour son courage.

Une visite privée des écuries

Les deux enfants ont assisté à la relève de la garde après leur arrivée au palais de Buckingham, avant de rejoindre l'épouse du roi Charles III pour prendre le thé avec elle au jardin. Ils ont ensuite été emmenés aux écuries royales du palais de Buckingham pour une visite privée.

When Tony and Lyla came to tea … pic.twitter.com/LTfLrPDjT7 — The Royal Family (@RoyalFamily) July 1, 2024

Au cours de leur rencontre, la reine Camilla a remis à Tony une Médaille de l'Empire britannique (BEM) pour avoir co-fondé la Fondation Tony Hudgell. «Nous avons tous été extrêmement honorés d'avoir été invités au palais de Buckingham pour un thé avec la reine, une expérience dont nous n'aurions jamais osé rêver», a déclaré la mère de Tony, selon les propos rapportés par People. «Tout le monde était si gentil et attentionné (...) Tony a discuté avec la reine comme s'ils étaient de vieux amis, et elle était adorable avec lui, et [ce fut] un moment exceptionnel de grande fierté lorsque la reine a donné à Tony son BEM», a-t-elle ajouté.

Récompensée le mois dernier par le prix de «l'Enfant le plus inspirant de l'année» décerné par le North Yorkshire, la jeune Lyla a elle aussi été félicitée par la reine pour son grand courage, elle qui a collecté des fonds pour les enfants malades alors qu'elle souffre elle-même d'une tumeur cérébrale rare.

«Tout le monde nous a mis à l'aise et m'a fait me sentir très spéciale, alors merci pour ça», a déclaré Lyla à propos de ce moment spécial avec la reine Camilla, que ni elle ni Tony n'oublieront jamais.