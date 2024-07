«C'est la fille qu'il me faut et je vais la chercher» : David Beckham raconte avoir voulu être avec sa femme Victoria avant même de la rencontrer

L'ancien footballeur David Beckham a dévoilé qu'il avait toujours eu la certitude qu'il serait avec sa femme Victoria, sans l'avoir rencontrée au préalable.

Un couple qui dure. À l'occasion de leur 25e anniversaire de mariage, David Beckham a révélé au Sun qu'il «avait toujours su qu'il serait» avec sa femme Victoria, avant même leur première rencontre en 1997.

«J'ai toujours dit qu'une fois que j'aurais rencontré Victoria, je serais toujours avec elle. Quelques mois avant notre rencontre, j'étais à l'étranger avec l'équipe d'Angleterre. Gary Neville [son coéquipier de Manchester United] et moi étions dans la chambre d'hôtel et un clip des Spice Girls est passé. Je pense que c'était «Say You'll Be There». J'ai pointé l'écran et lui ai dit : «C'est la fille qu'il me faut et je vais la chercher»», a expliqué le sportif.

Son épouse a également ressenti la même sensation, affirmant : «J'aimais David bien avant notre rencontre. Je me souviens d'avoir fait une interview pour un magazine de football et ils m'ont montré des photos de différents footballeurs. Je n'avais aucune idée de qui il était, mais je me souviens avoir pensé à un seul mot : magnifique».

Un mariage et quatre enfants plus tard

«Elle est venue à un match de football et je lui ai dit «bonjour» de l'autre côté de la pièce et c'était tout. Je pensais avoir raté ma chance, et puis une semaine plus tard, elle s'est présentée à un autre match de football. Elle en a vu quelques-uns et elle m'a donné son numéro», a raconté de son côté David Beckham, lors d'une apparition dans l'émission d'Ellen DeGeneres, à propos de leur première rencontre avec David en 1997.

Le couple était perçu comme l'incarnation d'une romance de premier plan, avec l'une des plus grandes stars du football anglais et une des membres des Spice Girls à l'époque, annonçant leurs fiançailles seulement un an après leur rencontre en janvier 1998.

Peu de temps avant leur mariage, David et Victoria Beckham ont accueilli leur premier enfant, Brooklyn, 25 ans. Par la suite, le couple a élargi sa famille en accueillant Romeo, 21 ans, Cruz, 19 ans, et Harper, 12 ans.