«Je voulais pleurer» : Kevin Costner révèle avoir terminé le tournage du film «Les Figures de l’ombre» sous morphine en raison de calculs rénaux

Kevin Costner révèle qu'il était malade au moment du tournage du film «Les Figures de l’ombre». En souffrance en raison de calculs rénaux, il était sous perfusion de morphine et faisait son possible pour ne pas pleurer devant les équipes.

Kevin Costner a confié qu'il «avait travaillé 10 jours sous perfusion» de morphine pendant le tournage du film «Les Figures de l’ombre», sorti en 2016, ayant à coeur alors de «ne pas manquer une journée de travail».

«Je n’ai jamais travaillé en état d’ébriété sur un plateau. Je n’ai jamais travaillé sous l’effet de la drogue sur un plateau, mais j’étais sous morphine les deux dernières semaines sur lesquelles j’ai travaillé sur [Les Figures de l’ombre]», a récemment déclaré Kevin Costner à People, ajoutant : «Je ne sais même pas comment. Pendant trois jours, j’étais normal et puis quelque chose m’est arrivé.»

Entre les scènes, Kevin Costner a déclaré qu'il était «assis dans sa caravane avec une perfusion de morphine dans le bras» et qu'il a rapidement dû relever ses manches pour cacher les bleus causés par la perfusion. La douleur et la fatigue étaient très intenses, mais il a tout fait pour les cacher. «J’avais envie de pleurer, mais tout le monde me regardait, alors je ne l'ai pas fait», a-t-il déclaré.

Basé sur le livre de Margot Lee Shetterly, «Les figures de l’ombre» mettait également en vedette Octavia Spencer, Taraji P. Henson et Janelle Monáe dans le rôle de Dorothy Vaughan, Katherine Goble Johnson et Mary Jackson, trois mathématiciennes afro-américaines qui ont joué, dans l’ombre, un rôle déterminant dans la victoire de la course à l'espace de la NASA.