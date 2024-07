Justin Timberlake : le chanteur plaisante lors d'un concert sur son arrestation pour conduite en état d'ivresse

Arrêté pour avoir prétendument conduit en état d'ivresse le 17 juin dernier, Justin Timberlake a plaisanté sur le sujet lors d'un concert à Boston, ce week-end.

Dans une vidéo partagée sur X (anciennement Twitter), ce week-end, Justin Timberlake a fait référence à son arrestation pour conduite en état d'ébriété présumée le 17 juin dernier, lors d'un concert à Boston dans le cadre de sa tournée mondiale «Forget Tomorrow World Tour».

«Alors, euh, est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce soir qui conduit ? Non, je plaisante», a-t-il dit au public de Sag Harbor.

«Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce soir, c'est votre première fois à ce spectacle ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà assisté à un, deux, trois, peut-être quatre de nos spectacles ? Pour vous tous qui êtes venus pour la première fois ce soir, sérieusement, j'espère que vous ressentirez la camaraderie et l'amour (...) Mais ça fait presque trois décennies que nous sommes ensemble, les gars», a-t-il poursuivi.

Bien que l'artiste de 43 ans ait affirmé n'avoir bu qu'«un Martini» dans une plainte déposée par la police, cette dernière a déclaré que Justin Timberlake avait été arrêté après avoir franchi un panneau stop, et commencé à faire des embardées après une soirée fastueuse à l'American Hotel, suivant ses amis jusqu'à leur domicile, a rapporté TMZ.

Une audience prévue le 26 juillet

Le musicien «s'est mal comporté lors de tous les tests de sobriété standardisés», et a refusé à plusieurs reprises de se soumettre à un alcootest, selon la plainte, ajoutant qu'il avait les yeux vitreux et qu'il sentait l'alcool.

«Nous avons traversé ensemble des hauts et des bas, des gauches et des droites. La semaine a été difficile, mais tu es là et je suis là, et rien ne peut changer le moment présent. Je sais qu'il est parfois difficile de m'aimer, mais tu continues à m'aimer et je t'aime en retour. Merci beaucoup», a déclaré le musicien lors de son premier concert après son arrestation au United Center de Chicago, la semaine dernière.

La prochaine audience de Justin Timberlake est fixée au 26 juillet, date à laquelle, selon son site Internet, il doit se produire au Tauron Arena Krakow (Pologne).

L'interprète de «Mirrors» est actuellement en tournée aux États-Unis pour promouvoir son nouvel album, «Everything I Thought I Was», qui est son premier album en six ans.