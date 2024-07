Kylie Jenner et Timothée Chalamet aperçus ensemble lors d'un rendez-vous au cinéma

Kylie Jenner et Timothée Chalamet ont été aperçus ce week-end lors d'un rendez-vous au cinéma pour une rare sortie en couple.

Un amour au beau fixe. En couple depuis un an, Kylie Jenner et Thomothée Chalamet ont été photographiés ensemble dans un parking près de la salle de cinéma du TCL Chinese Theatre de Los Angeles (États-Unis), ce week-end, marquant leur première apparition publique commune depuis plusieurs mois.

Kylie Jenner and Timothée Chalamet in Los Angeles. pic.twitter.com/wIkec1i2Zw — 21 (@21metgala) June 29, 2024

Lors de leur rendez-vous en amoureux, la femme d'affaires était vêtue d'un haut blanc, d'un pantalon noir, d'une casquette et de tongs, tandis que le comédien de 28 ans avait un haut noir à manches longues sur un short cargo assorti, accompagné d'une casquette de baseball noire et de baskets de la même teinte. En plus de cela, le duo, qui a assisté aux Golden Globes Awards 2024 en janvier en couple, portait des masques noirs.

En avril 2023, des spéculations sur une possible relation amoureuse entre les deux célébrités ont émergé, suite à la séparation de la sœur de Kim Kardashian avec le rappeur Travis Scott, le père de ses deux enfants : Stormi, 6 ans, et Aire, 2 ans.

Une romance discrète devant les caméras

Kylie Jenner et Thomothée Chalamet ont ensuite confirmé leur romance en s'embrassant au concert donné par Beyoncé à Los Angeles, en septembre de la même année.

Timothée Chalamet and Kylie Jenner kissing at Beyonce’s Renaissance World Tour. pic.twitter.com/Z2sSjwjVFO — @22metgala (@22metgala) September 5, 2023

Kylie Jenner and Timothée Chalamet at Us Open. pic.twitter.com/Dy7rncvEUL — @22metgala (@22metgala) September 10, 2023

Depuis, ils ont été aperçus très proches à plusieurs reprises, notamment à l'US Open et à la Fashion Week de New York (Etats-Unis). En novembre dernier, ils ont eu une soirée entre stars au WSJ. Magazine 2023 Innovator Awards, tandis que Kylie Jenner a également rejoint la tête d'affiche de «Wonka» lors d'une after-party du «Saturday Night Live», alors que l'acteur avait animé pour la deuxième fois la série de sketchs.

En mars de cette année, Kylie Jenner a fait référence à cette relation lors d'une interview avec le New York Times, déclarant : «Je ne sais pas ce que je ressens à ce sujet. Je ne veux tout simplement pas parler de choses personnelles».