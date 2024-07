Tom Cruise se déhanche sur une chanson d'Oasis lors du festival de Glastonbury (vidéo)

Tom Cruise a été aperçu au festival de Glastonbury en train de danser sur «Don't Look Back In Anger» d'Oasis, tandis que son partenaire de jeu dans «Mission Impossible», Simon Pegg, reprenait les paroles en choeur avec des festivaliers.

En attendant le début du concert de Coldplay à Glastonbury ce week-end, dont il était un des nombreux invités VIP, Tom Cruise a été aperçu en train de se déhancher sur le tube «Don't Look Back In Anger» d'Oasis, tandis que sa co-star de Mission Impossible, Simon Pegg, chantait à tue-tête les paroles, accompagné de festivaliers qu’il faisait mine de diriger come un chef d’orchestre.

Dans une vidéo partagée sur X par Matt Everitt de BBC 6 Music, on peut en effet voir Tom Cruise et Simon Pegg se déchaîner au rythme du tube des années 1990.

Les deux hommes ont été rejoints par la star de «Sex Education» Gillian Anderson, elle aussi venue applaudir Coldplay pour sa cinquième présence en tête d’affiche à Glastonbury.

Simon Pegg était présent sur le site du sud-ouest de l'Angleterre pour une projection, organisée à l’occasion du 20e anniversaire du film «Shaun of the deads», au côté du réalisateur Edgar Wright.

Quant à Tom Cruise, il semble qu’il apprécie particulièrement l’ambiance des concerts en ce moment, puisqu’il a déjà été tout récemment vu en train de danser au concert de Taylor Swift à Wembley.