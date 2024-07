Will Smith enflamme la scène des BET Awards avec son nouveau single (VIDEO) 

Ce dimanche soir, à Los Angeles, Will Smith a littéralement enflammé la scène des Bet Awards avec son nouveau single «You Can Make It».

Will Smith est de retour sur le devant de la scène. À l’occasion des Bet Awards 2024, cérémonie récompensant les personnalités afro-américaines ou issues de minorités, qui s’est déroulée ce dimanche soir, l’acteur a renoué avec ses premières amours : la musique.

Près de vingt ans après la sortie de son dernier album, «Lost and Found», il a interprété sur scène son nouveau single baptisé «You Can Make It» («Tu peux y arriver» en français). «Je ne sais pas qui a besoin d'entendre ça, mais quoi qu'il se passe dans ta vie, je suis là pour te dire que 'You Can Make It'», a-t-il lancé avant de commencer à chanter.

«Plus l'enfer que tu dois endurer est sombre, plus le paradis dont tu profiteras sera lumineux. Plus la chute est grave, plus tu monteras haut», disent notamment les paroles, qui font référence aux épreuves que Will Smith a dû traverser après la 94e cérémonie des Oscars, en 2022, durant laquelle il a giflé l'humoriste Chris Rock. Un geste pour lequel il s’est excusé, mais qui lui a quand même valu une lourde sanction, à savoir l’interdiction de participer à toute cérémonie des Oscars pour dix ans.





Pendant son show, l'artiste de 55 ans a notamment été rejoint par le groupe de Gospel Sunday Service Choir, créé par Kanye West, et sa performance enflammée a manifestement conquis le public. Actuellement à l'affiche de «Bad boys : Ride or Die», Will Smith n’a rien confirmé pour le moment, mais on peut imaginer que la sortie de ce morceau annonce l’arrivée d'un nouvel album.

Pour mémoire, en tant que rappeur, Will Smith a remporté quatre Grammy Awards : Meilleure performance rap pour «Parents Just Don't Understand» en 1989, Meilleure performance rap par un duo ou un groupe pour «Summertime» en 1992, Meilleure performance rap en solo pour «Men in Black» en 1998, et pour «Gettin' Jiggy wit It», en 1999.