Jamie Foxx filmé au moment de s'exprimer sur son mystérieux problème de santé (vidéo)

En avril 2023, Jamie Foxx a été hospitalisé pendant plus d’un mois après un mystérieux problème de santé qui a failli lui coûter la vie. L’acteur de 56 ans a été récemment filmé dans la rue en train d’expliquer à des fans ce qui lui était arrivé.

Une histoire de fou. Jamie Foxx ne se souvient pas de ce qui s’est passé en avril 2023. Le comédien de 56 ans a été filmé dans une rue de Phoenix, aux États-Unis, en train de discuter avec un groupe de personnes des événements qui ont mené à son hospitalisation en urgence pendant plus d’un mois, alors qu’il se trouvait sur le tournage du film «Back in Action», avec Cameron Diaz, dans le sud des Etats-Unis.

Jamie Foxx explique ainsi avoir ressenti un mal de crâne, avant de demander un Advil. Il s’est réveillé 20 jours plus tard dans une chambre d’hôpital sans aucun souvenir de ce qui lui était arrivé.

Jamie Foxx was spotted in downtown Phoenix, where he told a small group of people that on April 11th, 2023, he had a bad headache, asked a friend for an Advil, and then woke up 20 days later with no memory of what happened. pic.twitter.com/wIhuvN9hCC

— The Art Of Dialogue (@ArtOfDialogue_) July 1, 2024