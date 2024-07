«J'essaie de la voir avec Chris pour dîner» : Jamie Dornan révèle être toujours en contact avec Dakota Johnson, sa co-star du film «Cinquante nuances»

Jamie Dornan a nié les allégations de querelle avec son ancienne partenaire à l'écran Dakota Johnson, affirmant qu'ils étaient toujours en contact, plus de six ans après la sortie du dernier film de la franchise «Cinquante Nuances».

Lors d'une interview sur le tapis rouge avec Metro lors des Into Film Awards, ce lundi 1er juillet, Jamie Dornan a confirmé être toujours en contact avec sa co-star de «Cinquante nuances», Dakota Johnson.

At the @intofilm_edu Awards, Irish actor Jamie Dornan was there presenting, and during his interview, we dived deep into his acting career and we had to ask if he is still in touch with Fifty Shades of Grey co-star Dakota Johnson ✨ pic.twitter.com/KxKqSnH4L8

— Metro (@MetroUK) July 1, 2024