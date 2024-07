Meghan Markle : son père se dit attristé pour ses petits-enfants Archie et Lilibet d’être privés de leurs cousins et de leurs droits royaux

Le père de Meghan Markle s'est interrogé sur la perception qu'auront Archie et Lilibet dans le futur des choix de leurs parents de les avoir éloignés de la famille royale.

Le père de Meghan Markle, Thomas Markle, est triste pour ses petits-enfants. C’est ce qu’il a confié à l’occasion d’une récente interview accordée à New Zealand Woman's Weekly. Alors que l’ex-actrice de «Suit» et son père ne se parlent plus et que ce dernier n’a jamais rencontré Archie et Lilibet, il a en effet donné son avis sur les choix faits par le duc et la duchesse de Sussex, notamment d’éloigner leurs enfants de la famille royale britannique et de les priver ainsi de leurs droits royaux.

Un commentaire partagé après les festivités de la grande parade Trooping the Colour, qui se tient chaque année au Royaume-Uni mi-juin pour marquer l'anniversaire du monarque.

«J'ai trouvé très triste que les enfants de Meghan et Harry n'aient pas le droit de connaître leurs cousins, qui ont l'air d'enfants fantastiques, ou de participer à des événements tels que Trooping the Colour qui est leur droit de naissance», a ainsi confié Thomas Markle.

Une décision que le couple paiera peut-être un jour

Des choix qui pourraient d’ailleurs être, selon lui, remis en question par Archie, 5 ans, et Lilibet, 3 ans, à l’avenir. Les deux enfants ne sont pas retournés en Grande-Bretagne depuis le jubilé de platine d'Elizabeth II en juin 2022.

«Ils arrivent à l'âge où ils commencent à poser des questions, comme tous les enfants. Je me demande comment Archie et Lilibet se sentiront dans quelques années lorsqu'ils réaliseront tout ce qu'ils ont manqué», poursuit-il.

Thomas Markle a également évoqué la position du roi Charles III qu’il considère finalement être dans la même situation que lui à savoir «deux grands-pères qui veulent voir» leurs petits-enfants.

Si la rencontre entre les deux enfants de Meghan Markle et leur grand-père maternel semble encore plus compromise après cette prise de position, il se pourrait en revanche que le roi Charles se rendre aux Etats-Unis dans le cadre d’une visite officielle durant laquelle il ira voir ses petits-enfants, a rapporté en juin le journal britannique le Mirror.