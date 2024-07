Prince Harry : plus de 30.000 personnes ont signé une pétition pour empêcher le duc de Sussex de recevoir une récompense sportive pour les vétérans

Alors que le prince Harry devrait recevoir le prix Pat Tillman, héros de guerre américain mort en Afghanistan, pour son travail avec les Jeux Invictus, plus de 30.000 personnes ont signé une pétition contestant cette décision.

Plus de 30.000 personnes ont signé une pétition contre l'attribution du prix Pat Tillman, créé en hommage à un héros de guerre américain, au prince Harry, pour saluer son implication dans les Jeux Invictus, lors de la cérémonie sportive des ESPY Awards, organisée par la chaîne de télévision sportive américaine ESPN.

«Pat Tillman incarnait le service et le sacrifice, accomplissant son devoir patriotique [mais] Harry ne représente aucune de ces qualités. Il a publiquement manqué de respect à sa famille, s'est enfui du service de son pays en tant que membre de la famille royale… Il ne mérite pas cette récompense», peut-on notamment lire en description de la pétition créée le 27 juin.

En 2014, cette récompense a été instaurée pour honorer une personne «ayant un lien fort avec le sport qui a servi les autres d’une façon qui fait écho à l’héritage de Tillman», un joueur de la NFL qui s'est enrôlé dans l'armée américaine après le 11 septembre et a été tué en Afghanistan en 2004, à l'âge de 27 ans.

Le duc de Sussex, qui a servi dans l'armée britannique pendant dix ans et effectué deux missions en Afghanistan, a été choisi en raison de la création des Jeux Invictus en 2014, qui célèbrent les performances sportives des militaires blessés, malades et handicapés.

La mère de Pat Tillman, Mary, a également critiqué la décision, déclarant au Daily Mail : «Je suis choquée de voir pourquoi ils ont choisi une personne aussi controversée et clivante pour recevoir ce prix. Il y a des bénéficiaires qui sont beaucoup plus appropriés. Il y a des personnes qui travaillent dans la communauté des vétérans et qui font des choses extraordinaires pour aider les vétérans (...) Je pense que ces types d’individus méritent d’être reconnus».

La chaîne ESPN a réagi aux critiques dans un communiqué : «ESPN, avec le soutien de la Fondation Tillman, rend hommage au prince Harry, duc de Sussex, en particulier pour le travail de la Fondation des Jeux Invictus, qui célèbre sa 10e année de promotion de la guérison par le pouvoir du sport pour les militaires et les vétérans du monde entier».

Invictus Game changes life; it’s too important to our wounded veterans, and we will not allow the Royal Family's jealousy to tarnish its name. Thank you, @espn, for honoring Prince Harry, the founder of the Invictus Game. #GoodKingHarry #PrinceHarry #IG23 pic.twitter.com/ZcfkHq434z

— Muluye (@Mulugold) July 1, 2024