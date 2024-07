Elections législatives 2024 : l’acteur Mark Ruffalo lance un appel au président Macron

Acteur hollywoodien engagé, Mark Ruffalo s'alarme de la situation politique en France. Dans un message posté sur X, l'interprète de Hulk indique souhaiter voir Emmanuel Macron demander clairement aux électeurs de faire barrage au RN.

Visiblement très inquiet de la situation en France, l’acteur Mark Ruffalo a commenté les élections législatives, dont le deuxième tour aura lieu ce dimanche 7 juillet. Dans un message posté sur les réseaux sociaux ce mardi, l’interprète de Hulk dans les films Avengers, farouche opposant de Donald Trump, a clairement affiché sa crainte de voir le RN sortir victorieux des urnes, et appelé le président Macron à donner des consignes de votes claires aux électeurs.

«Les centristes français doivent décider : soutenir la gauche ou remettre les clés du pouvoir à l'extrême droite ? Nous verrons maintenant si Macron se soucie de la démocratie française comme il le prétend», a écrit sur X l’acteur.

French centrists must decide: support of the left - or hand the keys of power to the far right?





Now we will see if Macron cares about French Democracy in the way he claims to.https://t.co/jUmVfJMQMU

— Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) July 2, 2024