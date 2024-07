Lily Allen : la chanteuse se lance sur OnlyFans pour vendre des photos de ses pieds

La chanteuse pop britannique Lily Allen a annoncé dans une story Instagram avoir créé un compte OnlyFans pour vendre des photos de ses pieds.

Âgée de 39 ans, la chanteuse Lily Allen s’est lancée sur OnlyFans. De son vrai nom Lily Rose Beatrice Harbour Allen, l’artiste britannique s’est inscrite sur cette plate-forme, connue pour son caractère érotique, afin de partager un contenu exclusif avec ses abonnés, à savoir, des photos de ses pieds, et ce, moyennant paiement.

L’interprète de «Smile» a annoncé la nouvelle ce mardi 2 juillet via son compte Instagram, suivi par 1,6 millions de personnes. En story, Lily Allen a publié une photo de ses pieds manucurés, posés sur le rebord de la fontaine de Trevi, à Rome, et cachés par un autocollant aux couleurs de l’Italie. Sur cette même story, la star a partagé un lien intitulé «La dolce foota», renvoyant directement à sa page OnlyFans.

©Capture d'écran story Instagram/Lily Allen



10 dollars par mois

Pour voir ses orteils, il faudra débourser 10 dollars par mois (soit un peu plus de 9 euros). À ce jour, son compte @LilyAllenFTSE500 contient sept publications et cumule 470 «j’aime». Maman de deux filles, nées de son union avec son ex-mari Sam Cooper, Lily Allen a décidé de s'inscrire sur Onlyfans après avoir découvert la note de ses pieds sur WikiFeet, un site de partage dédié au fétichisme des pieds.

«On m’a dit que j'avais cinq étoiles, ce qui est assez rare (…) et que je pourrais gagner beaucoup d’argent en vendant du contenu pour les pieds sur OnlyFans. Donc je me dis ‘pourquoi pas’», a-t-elle déclaré dans un épisode de «Miss Me ?», un podcast de la BBC.