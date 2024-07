Matthew Perry : l'acteur détenait 1,5 million de dollars sur son compte bancaire au moment de sa mort

Plus de huit mois après le décès de Matthew Perry à 54 ans, des informations concernant les finances de l'acteur de «Friends» ont été révélées, dont sa fortune personnelle, qui s'élevait à 1,5 million de dollars à sa mort.

Matthew Perry, célèbre pour son rôle de Chandler Bing dans la série «Friends», avait plus d'1,5 million de dollars sur son compte personnel lors de son décès le 28 octobre dernier, a rapporté People le 2 juillet.

Le comédien disposait exactement d'un solde de 1.596.914,47 dollars (1.484.044.56 euros) sur son compte, selon un document d'inventaire et d'évaluation déposé par Lisa Ferguson, l'une des exécuteurs testamentaires de la succession.

Star de l'une des séries télévisées les plus populaires de tous les temps, le comédien a placé la plupart de ses biens dans une fiducie, l'Alvy Singer Living Trust, apparemment nommé d'après le personnage de Woody Allen dans «Annie Hall», comme le stipule un testament rédigé en 2009.

Son ex-petite amie bénéficiaire de la fiducie

Ses parents, Suzanne Morrison et John Perry, ainsi que les demi-frères et sœurs de l'acteur issu des seconds mariages respectifs de ses parents, et son ex-petite amie Rachel Dunn, de 2003 à 2005, ont été désignés comme bénéficiaires de cette fiducie qui vaudrait déjà plus de 120 millions de dollars.

«Tous mes effets personnels et ménagers, y compris, mais sans s'y limiter, les bijoux, les meubles et l'ameublement, les œuvres d'art et les automobiles, ainsi que toute assurance sur ces biens, seront transférés dans le cadre de ma succession résiduelle», peut-on lire dans le document judiciaire.

Matthew Perry a également indiqué dans son testament que ses éventuels enfants n’auraient pas droit à l’accès à sa succession.

Les premiers résultats de l’enquête menée conjointement par le LAPD, la DEA et les services postaux américains autour de la mort de l’acteur Matthew Perry pourraient conduire à l’inculpation de «plusieurs personnes».