Robert Pattinson est «le père qu’elle aurait pu espérer», confie Suki Waterhouse, trois mois après la naissance de leur fille

Maman d’une petite fille depuis mars, fruit de son union avec Robert Pattinson, Suki Waterhouse est revenue sur sa récente maternité, et confie avoir pu compter sur son compagnon.

Un couple uni. A l’occasion d’un entretien accordé à Vogue magazine dont elle fait la couverture avec son bébé ce mois-ci, la chanteuse et mannequin Suki Waterhouse, devenue mère en mars d’une petite fille avec son compagnon l’acteur Robert Pattinson, s'est confiée sur sa grossesse et sa récente maternité, évoquant son compagnon dans des termes élogieux.

Revenant sur son accouchement, Suki Waterhouse, 32 ans, a ainsi raconté avoir pu compter sur son compagnon. «Il était là avec moi», explique-t-elle. «Comme tous les pères, il était très nerveux mais pour quelqu'un d'assez anxieux, il a été très calme», poursuit la chanteuse, avant de louer les qualités de l’acteur Robert Pattinson, 38 ans. Il est «le père que j'aurais pu espérer», souligne la trentenaire, qui file le parfait amour avec la star de «Twilight» depuis 2018.

Un soutien de taille visiblement, alors que la chanteuse a expliqué par ailleurs avoir été déconcertée par ses débuts de mère qu'elle qualifierait de «choquants à tous points de vue».

«À l'hôpital, j'ai été alarmée par le fait qu'on me réveillait sans cesse. Je me suis dit : "Excusez-moi ? C'est ça que ça implique ?», a-t-elle raconté, révélant non sans humour avoir pris conscience à ce moment qu’un nourrisson devait être allaité «toutes les deux heures».

Ne pas subir les injonctions liées à la maternité

Mais depuis, elle semble avoir pris ses marques et ne veut surtout pas céder aux injonctions sur la maternité, ni aux comparaisons, alors que son retour sur scène six semaines après avoir accouché a été critiqué par certains.

«La moralité de chaque mère est tellement remise en question, non seulement par elle-même, mais aussi par la société», explique-t-elle à Vogue. «Tout le monde projette quelque chose sur vous. C'est une chose insensée», poursuit l'artiste, qui prend ses distances avec les critiques en ligne.

«Maintenant, j'ai ce point d'ancrage. Et je suis tellement heureuse de rentrer chez moi et de voir son petit sourire», souligné l'artiste, qui n'exclut pas un jour de retourner s'installer en Grande-Bretagne avec Robert Pattinson, lui aussi britannique.