Ryan Reynolds : l'acteur relance les rumeurs d'une apparition de Taylor Swift dans «Deadpool & Wolverine»

Une récente publication de Ryan Reynolds sur les réseaux sociaux a ravivé les spéculations selon lesquelles Taylor Swift pourrait apparaître dans «Deadpool & Wolverine», dont la sortie est prévue pour le 24 juillet.

Indice ou simple promotion ? Alors que les rumeurs d'un caméo de Taylor Swift dans le film «Deadpool & Wolverine» semblaient définitivement écartées le mois dernier, Ryan Reynolds a relancé les rumeurs en faisant référence à l'album «Evermore» de la pop star sur Instagram.

‼️| Ryan Reynolds recreated "evermore" album cover as Deadpool in his new IG Story. pic.twitter.com/6vSJ5qE93h

— The Swift Society (@TheSwiftSociety) July 2, 2024